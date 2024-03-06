https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931453893.html

Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков

Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков

Проблема Приднестровья сейчас актуальна, ситуация там далеко от прогнозируемой и спокойной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:37

2024-03-06T13:37

2024-03-06T13:45

россия

дмитрий песков

в мире

приднестровская молдавская республика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Проблема Приднестровья сейчас актуальна, ситуация там далеко от прогнозируемой и спокойной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Он отметил, что Россия открыта для помощи Приднестровью. "Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", - сказал пресс-секретарь президента.Он добавил, что Россия всегда выступала за "реанимацию" общения с властями Молдавии. "Мы всегда выступали и выступаем за реанимацию нашего общения с властями Кишинева, мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну", - отметил Песков.Россия надеется, что власти Кишинева будут учитывать мнение жителей Приднестровья, подчеркнул пресс-секретарь.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/sandu-1930662283.html

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приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-06T13:37 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, в мире, приднестровская молдавская республика, всемирный фестиваль молодежи — 2024