https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931453893.html
Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков
Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков
Проблема Приднестровья сейчас актуальна, ситуация там далеко от прогнозируемой и спокойной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:37
2024-03-06T13:37
2024-03-06T13:45
россия
дмитрий песков
в мире
приднестровская молдавская республика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Проблема Приднестровья сейчас актуальна, ситуация там далеко от прогнозируемой и спокойной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Он отметил, что Россия открыта для помощи Приднестровью. "Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", - сказал пресс-секретарь президента.Он добавил, что Россия всегда выступала за "реанимацию" общения с властями Молдавии. "Мы всегда выступали и выступаем за реанимацию нашего общения с властями Кишинева, мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну", - отметил Песков.Россия надеется, что власти Кишинева будут учитывать мнение жителей Приднестровья, подчеркнул пресс-секретарь.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/sandu-1930662283.html
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059121_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_f63e5e179e2ef4ec648b557077428c79.jpg
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-03-06T13:37
true
PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, в мире, приднестровская молдавская республика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой, заявил Песков
Песков: проблема Приднестровья актуальна, ситуация там далека от прогнозируемой
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Проблема Приднестровья сейчас актуальна, ситуация там далеко от прогнозируемой и спокойной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проблема Приднестровья очень актуальна сейчас. Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание
". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Он отметил, что Россия открыта для помощи Приднестровью. "Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно же, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", - сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что Россия всегда выступала за "реанимацию" общения с властями Молдавии. "Мы всегда выступали и выступаем за реанимацию нашего общения с властями Кишинева, мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну", - отметил Песков.
Россия надеется, что власти Кишинева будут учитывать мнение жителей Приднестровья, подчеркнул пресс-секретарь.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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