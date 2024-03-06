https://ria.ru/20240306/premiya-1931184329.html

Премию Росприроднадзора поддержали 87 российских вузов

Премию Росприроднадзора поддержали 87 российских вузов - РИА Новости, 06.03.2024

Премию Росприроднадзора поддержали 87 российских вузов

Лауреаты и победители премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" получат преференции при поступлении в 87 лучших вузов страны, сообщила глава ведомства... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:00

2024-03-06T10:00

2024-03-06T10:00

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931244947_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafaf0f47343f3fa2276b57742632ab9.jpg

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Лауреаты и победители премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" получат преференции при поступлении в 87 лучших вузов страны, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.По ее словам, участие в международной детско-юношеской премии открывает молодежи двери в топовые высшие учебные заведения России и дает шанс получить лучшее образование.Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов лауреатам, победителям, призерам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов конкурса "Экология – дело каждого". Несколько образовательных учреждений предусматривают дополнительные возможности при поступлении на бюджетные места или целевое обучение и готовы предоставить грант на бесплатное обучение."Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодежь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия дает возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие. Вместе мы сможем вырастить лучших специалистов в сфере устойчивого развития", – сказала Радионова, слова которой приводит пресс-центр премии.Премию Росприроднадзора поддержали вузы во всех федеральных округах страны: от Калининграда до Дальнего Востока. В список партнеров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Северо-Кавказский федеральный университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и другие вузы.Важно, что у юных жителей промышленных городов Иркутск и Новосибирск также появилась возможность получить преимущества при выборе профессии в сфере защиты окружающей среды. В большинстве вузов индивидуальные достижения участников премии будут учитываться при поступлении не только на специальности, связанные с экологией, но и на все существующие направления."Спасибо каждому вузу, кто нас поддержал. Мы хотим сделать профессию эколога престижной. Хотим, чтобы больше детей шли в природоохранные профессии. И дети, которые сегодня "горят" темой экологии, и кто хочет помогать природе – смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ, у них появилась возможность учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии", - отметила Радионова.

https://ria.ru/20231219/vystavka-1916822351.html

https://ria.ru/20231130/grammofon-1913021473.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)