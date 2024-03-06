https://ria.ru/20240306/postradavshie-1931385864.html

Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве

Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 06.03.2024

Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве

В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:32

2024-03-06T10:32

2024-03-06T11:00

происшествия

республика тыва

шагонар

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, <…> 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.Еще восьми медицинскую помощь оказали амбулаторно, добавил министр. По его словам, сейчас пострадавших эвакуируют в больницы Кызыла. Там организуют телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава — НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.Утром на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара стал взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива.Открытое горение на ТЭЦ удалось ликвидировать, из здания котельной спасли четырех человек, заявили в МЧС.В Шагонаре отключили центральное отопление. Всего к ТЭЦ подключены 62 многоквартирных дома и 216 частных, где проживают четыре тысячи человек. Сейчас в городе 16 градусов мороза.В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20240306/tets-1931390909.html

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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-06T10:32 true PT0M10S

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происшествия, республика тыва, шагонар