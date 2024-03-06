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Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве
Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве - РИА Новости, 06.03.2024
Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве
В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:32
2024-03-06T10:32
2024-03-06T11:00
происшествия
республика тыва
шагонар
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, <…> 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.Еще восьми медицинскую помощь оказали амбулаторно, добавил министр. По его словам, сейчас пострадавших эвакуируют в больницы Кызыла. Там организуют телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава — НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.Утром на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара стал взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива.Открытое горение на ТЭЦ удалось ликвидировать, из здания котельной спасли четырех человек, заявили в МЧС.В Шагонаре отключили центральное отопление. Всего к ТЭЦ подключены 62 многоквартирных дома и 216 частных, где проживают четыре тысячи человек. Сейчас в городе 16 градусов мороза.В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о халатности.
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
2024-03-06T10:32
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происшествия, республика тыва, шагонар
Происшествия, Республика Тыва, Шагонар
Минздрав уточнил данные по пострадавшим из-за ЧП на ТЭЦ в Туве
Минздрав: после ЧП на ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, 15 госпитализировали
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, <…> 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.
Еще восьми медицинскую помощь оказали амбулаторно, добавил министр.
По его словам, сейчас пострадавших эвакуируют в больницы Кызыла
. Там организуют телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава — НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.
Утром на Шагонарской ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара стал взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива.
Открытое горение на ТЭЦ удалось ликвидировать, из здания котельной спасли четырех человек, заявили в МЧС
.
В Шагонаре
отключили центральное отопление. Всего к ТЭЦ подключены 62 многоквартирных дома и 216 частных, где проживают четыре тысячи человек. Сейчас в городе 16 градусов мороза.
В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Управление Следственного комитета по республике возбудило уголовное дело о халатности.
ЧП и аварии на ТЭЦ в России в 2023-2024 годах