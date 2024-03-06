https://ria.ru/20240306/postavki-1931574545.html

Судан опроверг сообщения о поставках оружия Украине

Судан опроверг сообщения о поставках оружия Украине - РИА Новости, 06.03.2024

Судан опроверг сообщения о поставках оружия Украине

Судан не поставлял Киеву оружие, украинских военных на территории страны нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:54

2024-03-06T19:54

2024-03-06T20:04

специальная военная операция на украине

в мире

судан

украина

киев

абдель фаттах аль-бурхан

международный комитет красного креста (мккк)

оон

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КАИР, 6 мар - РИА Новости. Судан не поставлял Киеву оружие, украинских военных на территории страны нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али.Ранее газета Wall Street Journal выступила с утверждением, что глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала специальной военной операции. Издание также написало со ссылкой на украинских и суданских чиновников, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР)."Украинского дипломатического или военного присутствия в Судане нет", - сказал Али.Он также подчеркнул, что Судан не поставлял на Украину оружие."Это невозможно, поскольку у нас нет оружия, которое можно экспортировать за рубеж", - сообщил министр.С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

судан

украина

киев

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в мире, судан, украина, киев, абдель фаттах аль-бурхан, международный комитет красного креста (мккк), оон