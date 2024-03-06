Судан опроверг сообщения о поставках оружия Украине
Министр Али ас-Садек Али: Судан не поставлял оружие Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме. Архивное фото
КАИР, 6 мар - РИА Новости. Судан не поставлял Киеву оружие, украинских военных на территории страны нет, заявил РИА Новости министр иностранных дел Судана Али ас-Садек Али.
Ранее газета Wall Street Journal выступила с утверждением, что глава суданского переходного Суверенного совета и главком вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан тайно поставлял Киеву оружие после начала специальной военной операции. Издание также написало со ссылкой на украинских и суданских чиновников, что украинские власти в 2023 году на фоне тяжелых потерь и нехватки людей на фронте отправили в Судан военных для участия в конфликте между вооруженными силами Судана и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР).
"Украинского дипломатического или военного присутствия в Судане нет", - сказал Али.
Он также подчеркнул, что Судан не поставлял на Украину оружие.
"Это невозможно, поскольку у нас нет оружия, которое можно экспортировать за рубеж", - сообщил министр.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.