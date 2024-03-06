Германия намерена поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ
ФРГ присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины
© AP Photo / Matt RourkeЗавод боеприпасов
© AP Photo / Matt Rourke
Завод боеприпасов. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Германия намерена присоединиться к чешской инициативе о закупке в третьих странах 800 тысяч единиц снарядов для Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны.
"Федеральное правительство с некоторых пор находится в очень интенсивных переговорах с чешским правительством. Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах", - заявил он журналистам.
По словам Хебештрайта, стоимость заказа составит свыше 100 миллионов евро. При этом спикер правительства отказался уточнить, идет ли речь именно о взносе Германии, или это оценка общей стоимости. Он уточнил, что речь идет о закупке в третьих странах.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить за пределами Евросоюза 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.