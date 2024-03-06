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Германия намерена поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/postavki-1931547258.html
Германия намерена поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ
Германия намерена поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024
Германия намерена поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ
Германия намерена присоединиться к чешской инициативе о закупке в третьих странах 800 тысяч единиц снарядов для Украины, заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:02
2024-03-06T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
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петр павел
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БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Германия намерена присоединиться к чешской инициативе о закупке в третьих странах 800 тысяч единиц снарядов для Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны. "Федеральное правительство с некоторых пор находится в очень интенсивных переговорах с чешским правительством. Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах", - заявил он журналистам. По словам Хебештрайта, стоимость заказа составит свыше 100 миллионов евро. При этом спикер правительства отказался уточнить, идет ли речь именно о взносе Германии, или это оценка общей стоимости. Он уточнил, что речь идет о закупке в третьих странах. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить за пределами Евросоюза 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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в мире, украина, германия, петр павел, нато, евросоюз, сергей лавров, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Петр Павел, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Чехия
Германия намерена поддержать инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ

ФРГ присоединится к инициативе Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины

© AP Photo / Matt RourkeЗавод боеприпасов
Завод боеприпасов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Завод боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 мар — РИА Новости. Германия намерена присоединиться к чешской инициативе о закупке в третьих странах 800 тысяч единиц снарядов для Украины, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге кабинета министров страны.
"Федеральное правительство с некоторых пор находится в очень интенсивных переговорах с чешским правительством. Речь идет о 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах", - заявил он журналистам.
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По словам Хебештрайта, стоимость заказа составит свыше 100 миллионов евро. При этом спикер правительства отказался уточнить, идет ли речь именно о взносе Германии, или это оценка общей стоимости. Он уточнил, что речь идет о закупке в третьих странах.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить за пределами Евросоюза 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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