Рейтинг@Mail.ru
В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 06.03.2024 (обновлено: 00:29 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/postavki-1931342666.html
В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину
В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину - РИА Новости, 06.03.2024
В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину
Великобритания начнет поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь, заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T00:10
2024-03-06T00:29
в мире
украина
великобритания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Великобритания начнет поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь, заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента. В конце февраля правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год. "Первые поставки снарядов из пакета военной помощи для Украины стоимостью 245 миллионов фунтов стерлингов, о которых Великобритания объявила 24 февраля 2024 года, будут осуществлены в первом квартале 2024-25 финансового года (начинается 6 апреля - ред.)", - сообщил Хиппи. Великобритания 12 января объявила новый пакет финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год, который начнется в апреле, на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщалось, что не менее 200 миллионов фунтов будет выделено на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку БПЛА Киеву, в которую войдут разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия. Большая часть из них должна быть произведена в Великобритании. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931212605.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, нато
В мире, Украина, Великобритания, НАТО
В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину

Замминистра Хиппи: Британия начнет поставки снарядов Киеву с апреля по июнь

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Великобритания начнет поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь, заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента.
В конце февраля правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Украина угрожает развязать террор на Западе
4 марта, 08:00
"Первые поставки снарядов из пакета военной помощи для Украины стоимостью 245 миллионов фунтов стерлингов, о которых Великобритания объявила 24 февраля 2024 года, будут осуществлены в первом квартале 2024-25 финансового года (начинается 6 апреля - ред.)", - сообщил Хиппи.
Великобритания 12 января объявила новый пакет финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год, который начнется в апреле, на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщалось, что не менее 200 миллионов фунтов будет выделено на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку БПЛА Киеву, в которую войдут разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия. Большая часть из них должна быть произведена в Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
"Будет эскалация". В Британии раскрыли, к чему готовится Запад на Украине
Вчера, 14:09
 
В миреУкраинаВеликобританияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала