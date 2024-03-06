В Британии анонсировали новые поставки снарядов на Украину
Замминистра Хиппи: Британия начнет поставки снарядов Киеву с апреля по июнь
© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Великобритания начнет поставки артиллерийских снарядов на Украину в период с апреля по июнь, заявил замминистра обороны страны Джеймс Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента.
В конце февраля правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год.
"Первые поставки снарядов из пакета военной помощи для Украины стоимостью 245 миллионов фунтов стерлингов, о которых Великобритания объявила 24 февраля 2024 года, будут осуществлены в первом квартале 2024-25 финансового года (начинается 6 апреля - ред.)", - сообщил Хиппи.
Великобритания 12 января объявила новый пакет финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год, который начнется в апреле, на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщалось, что не менее 200 миллионов фунтов будет выделено на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку БПЛА Киеву, в которую войдут разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия. Большая часть из них должна быть произведена в Великобритании.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.