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В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым

В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым - РИА Новости, 06.03.2024

В ЕС прокомментировали отказ европейских послов от встречи с Лавровым

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя РИА Новости коллективный отказ послов стран ЕС от встречи с главой МИД... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:09

2024-03-06T08:09

2024-03-06T11:06

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя РИА Новости коллективный отказ послов стран ЕС от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвал "стандартной практикой" координацию между посольствами союза при взаимодействии с властями принимающей страны, а также напомнил об общей внешней политике европейского сообщества. "Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику. Также стандартной практикой является то, что дипломатические миссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, информируют ли страны ЕС внешнеполитическую службу в Брюсселе о решениях и действиях своих дипмиссий в третьих странах. Он также отметил, что представительство Евросоюза в Москве после инцидента ответило ряду российских СМИ на вопросы по этой теме, разъяснив свою позицию. В понедельник Лавров сообщил, что пригласил недавно послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. По словам Лаврова, в МИД "накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к <...> выборам президента (России. — Прим. ред.), какие механизмы вмешательства, создание каких поддерживающих проектов для <...> несистемных оппозиционеров (России. — Прим. ред.) — вещи, которыми посольство не имеет право заниматься". Лавров отметил, что МИД, собрав такую информацию, пригласил всех послов Европейского союза около полутора недель назад на встречу, на которой он "как министр иностранных дел хотел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что <...> (им советуют. — Прим. ред.) из лучших побуждений не заниматься этим". Однако за два дня до встречи ему прислали ноту с отказом от встречи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ. Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС. — Прим. ред.) достаточно низок", и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, брюссель, выборы президента рф