https://ria.ru/20240306/port-1931378075.html

"Южный порт" застраивается с использованием отечественных материалов

"Южный порт" застраивается с использованием отечественных материалов - РИА Новости, 06.03.2024

"Южный порт" застраивается с использованием отечественных материалов

Для возведения нового городского района в ЮВАО используется 95% стройматериалов, произведенных в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:12

2024-03-06T10:12

2024-03-06T11:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Для возведения нового городского района в ЮВАО используется 95% стройматериалов, произведенных в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Бывшая промзона "Южный порт" является одним из самых масштабных проектов застройки в Европе. После редевелопмента эта локация площадью свыше 600 гектаров будет претендовать на звание "третьего центра Москвы" после исторического и Москва-Сити.По словам главы ДИПП, более 340 предприятий в столице производят стройматериалы и конструкции, обеспечивая внутренний и внешний рынки продукцией высокого качества."Так, девелоперы при возведении нового жилья в районе "Южного порта" используют до 95% материалов, произведенных на московских заводах. Это позволяет экономить средства при закупке и время на транспортировку, не снижая при этом качество строений", – отметил Овчинский, слова которого привели в пресс-службе ДИПП. К примеру, в ходе строительства одного их ЖК девелопер сотрудничает сразу с 6 заводами Москвы, выпускающими бетон. Среди них "ЭРКОН" и "Мосбетон", которые по итогам прошлого года поставили застройщику в общей сложности 159 тысяч тонн стройматериала.В свою очередь, заместитель генерального директора по девелопменту компании Level Group Александр Меркулов добавил, что почти для всех стройматериалов, отделки и оборудования есть российские аналоги, не уступающие по качеству и выгодные по цене. Это позволяет сохранить стоимость строительства на комфортном для покупателей уровне.В объединение застройщиков бывшей промзоны "Южный порт" состоят 4 компании, зарегистрированные в Москве, – FORMA, "Аеон Девелопмент", "Ферро-Строй" и Level Group.Проект реализуется, в частности, в рамках программы комплексного развития территорий.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отметил, что московские материалы широко применяются при строительстве жилых домов и других столичных объектов, а также в регионах России и странах ближнего зарубежья. Кроме того, при выпуске все чаще применяют сырье именно российского производства.

https://realty.ria.ru/20240306/territorii-1931219420.html

https://realty.ria.ru/20240306/moskva-1931214449.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва