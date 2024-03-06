https://ria.ru/20240306/polsha-1931404341.html
Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах
Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах - РИА Новости, 06.03.2024
Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах, сообщило... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:15
2024-03-06T11:15
2024-03-06T11:20
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах, сообщило агентство РАР. В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах. "Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - заявил Кервиньский. "В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, варшава, польша, украина
В мире, Варшава, Польша, Украина
Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах
Глава МВД Кервиньский: протестующих фермеров на тракторах не пустят в Варшаву
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах, сообщило агентство РАР
.
В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах.
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"Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - заявил Кервиньский.
"В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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