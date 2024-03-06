https://ria.ru/20240306/polsha-1931404341.html

Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах

Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах - РИА Новости, 06.03.2024

Власти пообещали не пустить в Варшаву протестующих фермеров на тракторах

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах, сообщило... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:15

2024-03-06T11:15

2024-03-06T11:20

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский пообещал, что полиция не пропустит в Варшаву протестующих фермеров на тракторах, сообщило агентство РАР. В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах. "Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться", - заявил Кервиньский. "В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул глава МВД. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Очередная акция протеста фермеров пройдет в Варшаве в среду. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, украина