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В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских - РИА Новости, 06.03.2024
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12:32 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/politsiya-1931428038.html
В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских
В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских
На полицейских, приехавших на вызов в московскую квартиру, набросились стаффордширский терьер и пьяные мужчина и женщина; в пса пришлось стрелять, а на буйную... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:32
2024-03-06T12:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На полицейских, приехавших на вызов в московскую квартиру, набросились стаффордширский терьер и пьяные мужчина и женщина; в пса пришлось стрелять, а на буйную парочку завели уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным ГУМВД, в дежурную часть по району Северное Бутово "ночью поступило сообщение о нарушении тишины в квартире жилого дома на Коктебельской улице". Прибывший экипаж ППС обнаружил пьяных граждан и "собаку породы стаффордширский терьер, которая после открытия двери набросилась на одного из полицейских, в результате чего… было применено табельное оружие". "Сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, мужчина и женщина, которые в ходе словесного конфликта, не желая быть привлеченными к административной ответственности по статье 3.13 КоАП Москвы (Нарушение тишины и покоя граждан), нанесли им телесные повреждения", - рассказали в ведомстве. Возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что собака была ранена.
https://ria.ru/20240215/napadenie-1927514895.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских

В Москве мужчина, женщина и терьер набросились на приехавшую по вызову полицию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На полицейских, приехавших на вызов в московскую квартиру, набросились стаффордширский терьер и пьяные мужчина и женщина; в пса пришлось стрелять, а на буйную парочку завели уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ГУМВД, в дежурную часть по району Северное Бутово "ночью поступило сообщение о нарушении тишины в квартире жилого дома на Коктебельской улице". Прибывший экипаж ППС обнаружил пьяных граждан и "собаку породы стаффордширский терьер, которая после открытия двери набросилась на одного из полицейских, в результате чего… было применено табельное оружие".
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"Сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, мужчина и женщина, которые в ходе словесного конфликта, не желая быть привлеченными к административной ответственности по статье 3.13 КоАП Москвы (Нарушение тишины и покоя граждан), нанесли им телесные повреждения", - рассказали в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что собака была ранена.
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