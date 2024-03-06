https://ria.ru/20240306/politsiya-1931428038.html

В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских

В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских - РИА Новости, 06.03.2024

В Москве собака набросилась на приехавших по вызову полицейских

На полицейских, приехавших на вызов в московскую квартиру, набросились стаффордширский терьер и пьяные мужчина и женщина; в пса пришлось стрелять, а на буйную... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:32

2024-03-06T12:32

2024-03-06T12:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. На полицейских, приехавших на вызов в московскую квартиру, набросились стаффордширский терьер и пьяные мужчина и женщина; в пса пришлось стрелять, а на буйную парочку завели уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России. По данным ГУМВД, в дежурную часть по району Северное Бутово "ночью поступило сообщение о нарушении тишины в квартире жилого дома на Коктебельской улице". Прибывший экипаж ППС обнаружил пьяных граждан и "собаку породы стаффордширский терьер, которая после открытия двери набросилась на одного из полицейских, в результате чего… было применено табельное оружие". "Сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, мужчина и женщина, которые в ходе словесного конфликта, не желая быть привлеченными к административной ответственности по статье 3.13 КоАП Москвы (Нарушение тишины и покоя граждан), нанесли им телесные повреждения", - рассказали в ведомстве. Возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что собака была ранена.

https://ria.ru/20240215/napadenie-1927514895.html

https://ria.ru/20240201/tatarstan-1924865237.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва