https://ria.ru/20240306/pokushenie-1931476903.html

Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него - РИА Новости, 06.03.2024

Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его словам, совершили покушение в Испании, обвинил в произошедшем Владимира Зеленского, об этом он написал в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:47

2024-03-06T14:47

2024-03-06T16:42

в мире

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украина

анатолий шарий

владимир зеленский

служба безопасности украины

таррагона

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его словам, совершили покушение в Испании, обвинил в произошедшем Владимира Зеленского, об этом он написал в Telegram-канале."Судя по вони в отечественных "СМИ", и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают", — пояснил блогер.Ранее в среду Шарий заявил, что на машину, в которой он находился вместе с женой, напали с автоматическим оружием. Преступников, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". По данным блогера, менее недели назад испанские силовики получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также утверждает, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядел один из нападавших.При этом Гражданская гвардия Королевства Испания не смогла подтвердить РИА Новости информацию о произошедшем.В октябре прошлого года дом Шария в провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Тогда он сообщил, что ранее ему поступали угрозы. Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили в его стране по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.

https://ria.ru/20240105/zelenskiy-1919765527.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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таррагона

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в мире, испания, украина, анатолий шарий, владимир зеленский, служба безопасности украины, таррагона