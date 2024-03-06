Рейтинг@Mail.ru
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 06.03.2024 (обновлено: 16:42 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pokushenie-1931476903.html
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него - РИА Новости, 06.03.2024
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него
Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его словам, совершили покушение в Испании, обвинил в произошедшем Владимира Зеленского, об этом он написал в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:47
2024-03-06T16:42
в мире
испания
украина
анатолий шарий
владимир зеленский
служба безопасности украины
таррагона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:234:2048:1386_1920x0_80_0_0_7b11d3930ad18d6298c0267fa8a7448e.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его словам, совершили покушение в Испании, обвинил в произошедшем Владимира Зеленского, об этом он написал в Telegram-канале."Судя по вони в отечественных "СМИ", и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают", — пояснил блогер.Ранее в среду Шарий заявил, что на машину, в которой он находился вместе с женой, напали с автоматическим оружием. Преступников, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". По данным блогера, менее недели назад испанские силовики получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также утверждает, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядел один из нападавших.При этом Гражданская гвардия Королевства Испания не смогла подтвердить РИА Новости информацию о произошедшем.В октябре прошлого года дом Шария в провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Тогда он сообщил, что ранее ему поступали угрозы. Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили в его стране по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.
https://ria.ru/20240105/zelenskiy-1919765527.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
испания
украина
таррагона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786931579_0:42:2048:1578_1920x0_80_0_0_d7d4142c56805b49305f916d7ff861af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, анатолий шарий, владимир зеленский, служба безопасности украины, таррагона
В мире, Испания, Украина, Анатолий Шарий, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Таррагона
Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

Шарий обвинил Зеленского в организации нападения на его машину в Испании

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий, на которого, по его словам, совершили покушение в Испании, обвинил в произошедшем Владимира Зеленского, об этом он написал в Telegram-канале.
"Судя по вони в отечественных "СМИ", и по тому, как убийце дали уйти, "забыв" перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают", — пояснил блогер.
Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Запад дал добро. В Киеве заявили о страшном плане Зеленского
5 января, 04:59
Ранее в среду Шарий заявил, что на машину, в которой он находился вместе с женой, напали с автоматическим оружием. Преступников, вероятно, было двое, один из них "был на подхвате". По данным блогера, менее недели назад испанские силовики получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также утверждает, что нашлись свидетели, которые видели и знают, как выглядел один из нападавших.
При этом Гражданская гвардия Королевства Испания не смогла подтвердить РИА Новости информацию о произошедшем.
В октябре прошлого года дом Шария в провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Тогда он сообщил, что ранее ему поступали угрозы.
Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой запретили в его стране по решению суда. После начала спецоперации блогер публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Он также сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации на мирных переговорах с Россией Дениса Киреева. На Украине против издания "Шарий.нет" ввели санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский
1 марта, 08:00
 
В миреИспанияУкраинаАнатолий ШарийВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныТаррагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала