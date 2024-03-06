https://ria.ru/20240306/plsha-1931463101.html
Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве
Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 06.03.2024
Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве
Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:08
2024-03-06T14:08
2024-03-06T14:11
в мире
польша
украина
варшава
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931446728_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4d3422544d9fc3212a474a70f85def5.jpg
ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.В среду в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники, пчеловоды.Тысячи человек собрались около канцелярии премьер-министра. Под национальными флагами Польши они под звуки барабанов, горнов и сирен вышли на проезжую часть, перекрыв уличное движение в центре города. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что встретится с фермерами не в день их протеста, а в субботу.Несмотря на запрет, протестующие взрывают петарды и зажигают файеры, а также подожгли вблизи канцелярии премьера несколько покрышек. На тракторном прицепе они привезли сделанный из соломы танк, прицепив на него плакаты "АгроАбрамс" и "Потомский фермер над разделами". На месте присутствуют значительные силы полиции, над протестующими барражирует полицейский вертолет. После манифестации у канцелярии премьер-министра они направятся к зданию сейма.Среди протестующих достаточно много людей с антиукраинскими лозунгами."Польский фермер хочет кормить поляка, а не украинца", "Польский хлеб – из польского зерна, а не из украинского", "Это не наша война, мы не собираемся из-за нее умирать", - гласят плакаты, которые они принесли на акцию.Также участники протеста подвергают критике руководство Польши, которое оказывает, по их мнению, чрезмерную помощь Украине. На одном баннере карикатурно, в военной форме изображены премьер-министр Польши Дональд Туск и спикер сейма Шимон Холовня."Это не наша война", – написано под изображением.Из-за того, что протестующие фермеры перекрыли проезжую часть, остановлено движение транспорта по ряду центральных магистралей польской столицы – улицам Бельведерской, Гагарина, Аллеям Уяздовским, площади Трех крестов.Очевидцы сообщают, что за городом также происходят протесты, фермеры на тракторах блокируют движение по автомагистралям, полиция с трудом организует объездные маршруты.Организаторы в своей заявке на проведение манифестации указали, что в ней примет участие до 150 тысяч человек. Для обеспечения порядка на помощь варшавскому гарнизону прибыли около двух тысяч полицейских из других регионов Польши.Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Полиция советует горожанам не планировать в часы протеста посещение центра Варшавы, а также ознакомиться с изменениями в работе общественного транспорта.Фермеры также продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899437.html
https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931446728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc495a7d8e69f0fe32e1242eeb30d253.jpg
Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы
Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера
2024-03-06T14:08
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, варшава, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Варшава, Дональд Туск
Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве
В Варшаве проходят протесты фермеров против импорта украинской сельхозпродукции
ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники, пчеловоды.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
Тысячи человек собрались около канцелярии премьер-министра. Под национальными флагами Польши
они под звуки барабанов, горнов и сирен вышли на проезжую часть, перекрыв уличное движение в центре города. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск
пообещал, что встретится с фермерами не в день их протеста, а в субботу.
Несмотря на запрет, протестующие взрывают петарды и зажигают файеры, а также подожгли вблизи канцелярии премьера несколько покрышек. На тракторном прицепе они привезли сделанный из соломы танк, прицепив на него плакаты "АгроАбрамс" и "Потомский фермер над разделами". На месте присутствуют значительные силы полиции, над протестующими барражирует полицейский вертолет. После манифестации у канцелярии премьер-министра они направятся к зданию сейма.
Среди протестующих достаточно много людей с антиукраинскими лозунгами.
"Польский фермер хочет кормить поляка, а не украинца", "Польский хлеб – из польского зерна, а не из украинского", "Это не наша война, мы не собираемся из-за нее умирать", - гласят плакаты, которые они принесли на акцию.
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
Также участники протеста подвергают критике руководство Польши, которое оказывает, по их мнению, чрезмерную помощь Украине
. На одном баннере карикатурно, в военной форме изображены премьер-министр Польши Дональд Туск и спикер сейма Шимон Холовня.
"Это не наша война", – написано под изображением.
Из-за того, что протестующие фермеры перекрыли проезжую часть, остановлено движение транспорта по ряду центральных магистралей польской столицы – улицам Бельведерской, Гагарина, Аллеям Уяздовским, площади Трех крестов.
Очевидцы сообщают, что за городом также происходят протесты, фермеры на тракторах блокируют движение по автомагистралям, полиция с трудом организует объездные маршруты.
"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков
Организаторы в своей заявке на проведение манифестации указали, что в ней примет участие до 150 тысяч человек. Для обеспечения порядка на помощь варшавскому гарнизону прибыли около двух тысяч полицейских из других регионов Польши.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Полиция советует горожанам не планировать в часы протеста посещение центра Варшавы, а также ознакомиться с изменениями в работе общественного транспорта.
Фермеры также продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.
"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше