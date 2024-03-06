https://ria.ru/20240306/plsha-1931463101.html

Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве - РИА Новости, 06.03.2024

Польские фермеры вышли на акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:08

2024-03-06T14:08

2024-03-06T14:11

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ВАРШАВА, 6 мар – РИА Новости. Польские фермеры проводят в центре Варшавы крупную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.В среду в польскую столицу приехали фермеры из различных регионов страны. К ним присоединились шахтеры, охотники, пчеловоды.Тысячи человек собрались около канцелярии премьер-министра. Под национальными флагами Польши они под звуки барабанов, горнов и сирен вышли на проезжую часть, перекрыв уличное движение в центре города. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что встретится с фермерами не в день их протеста, а в субботу.Несмотря на запрет, протестующие взрывают петарды и зажигают файеры, а также подожгли вблизи канцелярии премьера несколько покрышек. На тракторном прицепе они привезли сделанный из соломы танк, прицепив на него плакаты "АгроАбрамс" и "Потомский фермер над разделами". На месте присутствуют значительные силы полиции, над протестующими барражирует полицейский вертолет. После манифестации у канцелярии премьер-министра они направятся к зданию сейма.Среди протестующих достаточно много людей с антиукраинскими лозунгами."Польский фермер хочет кормить поляка, а не украинца", "Польский хлеб – из польского зерна, а не из украинского", "Это не наша война, мы не собираемся из-за нее умирать", - гласят плакаты, которые они принесли на акцию.Также участники протеста подвергают критике руководство Польши, которое оказывает, по их мнению, чрезмерную помощь Украине. На одном баннере карикатурно, в военной форме изображены премьер-министр Польши Дональд Туск и спикер сейма Шимон Холовня."Это не наша война", – написано под изображением.Из-за того, что протестующие фермеры перекрыли проезжую часть, остановлено движение транспорта по ряду центральных магистралей польской столицы – улицам Бельведерской, Гагарина, Аллеям Уяздовским, площади Трех крестов.Очевидцы сообщают, что за городом также происходят протесты, фермеры на тракторах блокируют движение по автомагистралям, полиция с трудом организует объездные маршруты.Организаторы в своей заявке на проведение манифестации указали, что в ней примет участие до 150 тысяч человек. Для обеспечения порядка на помощь варшавскому гарнизону прибыли около двух тысяч полицейских из других регионов Польши.Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Полиция советует горожанам не планировать в часы протеста посещение центра Варшавы, а также ознакомиться с изменениями в работе общественного транспорта.Фермеры также продолжают протесты по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899437.html

https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html

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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера 2024-03-06T14:08 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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