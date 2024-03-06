Всемирный фестиваль молодежи стал площадкой для двух VR-зон РИА Новости
© Фото : пресс-служба РСВVR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Сразу две VR-зоны агентства РИА Новости приняли участие в самом масштабном молодежном событии 2024 года – Всемирном фестивале молодежи, проходящем с 1 по 7 марта в Сочи. VR-зоны расположены на площадке партнера агентства — проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей. Более 20 000 участников из 180 стран мира смогли ознакомиться с VR-проектами, представленными агентством.
Среди них два новых проекта РИА Новости: "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" и "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии", а также, уже полюбившиеся многим "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"", "VR-археология: тайны Куликова поля" , "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов". И не теряющие актуальность патриотические проекты агентства "VR-реконструкция: "Нюрнберг.VRдикт народов" и "Валерка встречает Гагарина".
Кроме того, в рамках медиафорума и сессии с экспертами для участников фестиваля прошел мастер-класс VR-сценариста и редактора Центра инновационной журналистики РИА Новости Руслана Жигалова. Эксперт рассказал, чем XR-журналистика отличается от создания игр и тренажёров, а также о том, какие возможности геймдизайн предоставляет СМИ.
© Фото : пресс-служба РСВМастер-класс VR-сценариста и редактора Центра инновационной журналистики РИА Новости Руслана Жигалова
© Фото : пресс-служба РСВ
Мастер-класс VR-сценариста и редактора Центра инновационной журналистики РИА Новости Руслана Жигалова
"Главная задача журналистики — рассказать людям о том, что происходит в мире. Прямо сейчас в разных уголках мира разворачиваются исторические события, и благодаря новым технологиям очевидцем может стать каждый. Для создания XR-проекта журналист может использовать приёмы режиссёров и геймдизайнеров, но освещать реальные истории и придумывать новую часть шутера — не одно и то же", – отметил Руслан Жигалов.
VR-зоны РИА Новости открыты не только для участников мероприятия, но и для волонтеров фестиваля.
© Фото : пресс-служба РСВVR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
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© Фото : пресс-служба РСВVR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
2 из 3
© Фото : пресс-служба РСВVR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
3 из 3
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
1 из 3
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
2 из 3
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
3 из 3
"Проект "Другое Дело" — главный молодежный проект России, в основе которого лежит геймификация. Он мотивирует участников на полезные дела с помощью игры, где каждый может зарабатывать баллы и тратить их реальные бонусы – онлайн-курсы, билеты в музеи, путешествия. Это не первая наша успешная коллаборация с РИА Новости. Мы знаем, что игра – лучшая мотивация к обучению, поэтому VR-интеграция с РИА Новости призвана пробудить интерес к истории России, почувствовать себя участником и даже соавтором событий прошлого", — отметил старший координатор по специальным проектам программы развития "Другое Дело" Иван Тристан.
© Фото : пресс-служба РСВVR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
1 из 2
© Фото : пресс-служба РСВVR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
2 из 2
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
1 из 2
VR-зона РИА Новости на площадке проекта "Другое Дело" — президентской платформы "Россия - страна возможностей"
© Фото : пресс-служба РСВ
2 из 2
Всемирный фестиваль молодёжи проводится в России уже в третий раз с целью развития международного молодежного сотрудничества. Организатором выступает Росмолодежь. Фестиваль посетили 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.