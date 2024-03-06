Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом
Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных кураторов Киева
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь, не оставим их безнаказанными", - добавил дипломат.
Гаврилов подчеркнул, что пока выдыхаются западные поставки вооружений Киеву и "на волоске" висит его дальнейшее финансирование, "украинские войска проявляют особую жестокость в обращении с ранеными и пленными российскими солдатами".
"Боевики ВСУ сами распространяют в открытых источниках видеозаписи расстрелов наших бойцов, накануне подобная запись была опубликована с лиманского направления. На ней – два случая животной по своей сути расправы над ранеными безоружными солдатами, один из которых шёл в сторону позиций ВСУ с поднятыми руками", - сказал он.
По словам дипломата, Киев и его кураторы замалчивают катастрофическую ситуацию в СИЗО в городе Буча, которое сами украинцы назвали "Гуантанамо", где в ходе допросов имеют место регулярные случаи издевательств над пленными с участием боевиков запрещённого в России неонацистского образования "Азов"*.
"У нас на руках есть свидетельства вернувшихся из плена российских военнослужащих, которые рассказали, что содержались в нечеловеческих условиях – в камерах по 28 человек, с рационом питания не более 350 грамм в сутки. В ходе допросов они подвергались физическому насилию, ударам резиновой палки, пакетами им перекрывался доступ к кислороду. Там не присутствуют представители МККК и других международных организаций, по крайней мере, никто из вернувшихся из плена солдат их там не видел", - заявил Гаврилов.
* Запрещенная в России террористическая организация