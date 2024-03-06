https://ria.ru/20240306/plennye-1931574802.html

Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом

Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом - РИА Новости, 06.03.2024

Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом

Убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:57

2024-03-06T19:57

2024-03-06T19:57

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь, не оставим их безнаказанными", - добавил дипломат. Гаврилов подчеркнул, что пока выдыхаются западные поставки вооружений Киеву и "на волоске" висит его дальнейшее финансирование, "украинские войска проявляют особую жестокость в обращении с ранеными и пленными российскими солдатами". "Боевики ВСУ сами распространяют в открытых источниках видеозаписи расстрелов наших бойцов, накануне подобная запись была опубликована с лиманского направления. На ней – два случая животной по своей сути расправы над ранеными безоружными солдатами, один из которых шёл в сторону позиций ВСУ с поднятыми руками", - сказал он. По словам дипломата, Киев и его кураторы замалчивают катастрофическую ситуацию в СИЗО в городе Буча, которое сами украинцы назвали "Гуантанамо", где в ходе допросов имеют место регулярные случаи издевательств над пленными с участием боевиков запрещённого в России неонацистского образования "Азов"*. "У нас на руках есть свидетельства вернувшихся из плена российских военнослужащих, которые рассказали, что содержались в нечеловеческих условиях – в камерах по 28 человек, с рационом питания не более 350 грамм в сутки. В ходе допросов они подвергались физическому насилию, ударам резиновой палки, пакетами им перекрывался доступ к кислороду. Там не присутствуют представители МККК и других международных организаций, по крайней мере, никто из вернувшихся из плена солдат их там не видел", - заявил Гаврилов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, константин гаврилов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф