Рейтинг@Mail.ru
Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/plennye-1931574802.html
Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом
Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом - РИА Новости, 06.03.2024
Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом
Убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:57
2024-03-06T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
константин гаврилов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_091e049d71ab17ae9435b2bfb98c86a0.jpg
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь, не оставим их безнаказанными", - добавил дипломат. Гаврилов подчеркнул, что пока выдыхаются западные поставки вооружений Киеву и "на волоске" висит его дальнейшее финансирование, "украинские войска проявляют особую жестокость в обращении с ранеными и пленными российскими солдатами". "Боевики ВСУ сами распространяют в открытых источниках видеозаписи расстрелов наших бойцов, накануне подобная запись была опубликована с лиманского направления. На ней – два случая животной по своей сути расправы над ранеными безоружными солдатами, один из которых шёл в сторону позиций ВСУ с поднятыми руками", - сказал он. По словам дипломата, Киев и его кураторы замалчивают катастрофическую ситуацию в СИЗО в городе Буча, которое сами украинцы назвали "Гуантанамо", где в ходе допросов имеют место регулярные случаи издевательств над пленными с участием боевиков запрещённого в России неонацистского образования "Азов"*. "У нас на руках есть свидетельства вернувшихся из плена российских военнослужащих, которые рассказали, что содержались в нечеловеческих условиях – в камерах по 28 человек, с рационом питания не более 350 грамм в сутки. В ходе допросов они подвергались физическому насилию, ударам резиновой палки, пакетами им перекрывался доступ к кислороду. Там не присутствуют представители МККК и других международных организаций, по крайней мере, никто из вернувшихся из плена солдат их там не видел", - заявил Гаврилов.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html
https://ria.ru/20240306/vsu-1931541427.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_29624eade5f035f8a990e7d3398a642e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, константин гаврилов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава делегации в Вене обвинил Запад в убийствах российских пленных Киевом

Гаврилов: убийства российских пленных лежат на совести западных кураторов Киева

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. "Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. В свою очередь, не оставим их безнаказанными", - добавил дипломат.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
11 декабря 2023, 11:45
Гаврилов подчеркнул, что пока выдыхаются западные поставки вооружений Киеву и "на волоске" висит его дальнейшее финансирование, "украинские войска проявляют особую жестокость в обращении с ранеными и пленными российскими солдатами".
"Боевики ВСУ сами распространяют в открытых источниках видеозаписи расстрелов наших бойцов, накануне подобная запись была опубликована с лиманского направления. На ней – два случая животной по своей сути расправы над ранеными безоружными солдатами, один из которых шёл в сторону позиций ВСУ с поднятыми руками", - сказал он.
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного
11 января, 17:29
По словам дипломата, Киев и его кураторы замалчивают катастрофическую ситуацию в СИЗО в городе Буча, которое сами украинцы назвали "Гуантанамо", где в ходе допросов имеют место регулярные случаи издевательств над пленными с участием боевиков запрещённого в России неонацистского образования "Азов"*.
"У нас на руках есть свидетельства вернувшихся из плена российских военнослужащих, которые рассказали, что содержались в нечеловеческих условиях – в камерах по 28 человек, с рационом питания не более 350 грамм в сутки. В ходе допросов они подвергались физическому насилию, ударам резиновой палки, пакетами им перекрывался доступ к кислороду. Там не присутствуют представители МККК и других международных организаций, по крайней мере, никто из вернувшихся из плена солдат их там не видел", - заявил Гаврилов.
* Запрещенная в России террористическая организация
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Украинский боевик получил 20 лет за попытку убить пленного
Вчера, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала