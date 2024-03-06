Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена - РИА Новости, 06.03.2024
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена
Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:16
2024-03-06T11:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889227557_0:124:3071:1851_1920x0_80_0_0_0642efc89ad3baf64e759668ef01abe1.jpg
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве объектов, а также направить в батальон имени Богдана Хмельницкого для выполнения боевых задач, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я не открою секрет, сказав, что на всем протяжении боестолкновения у нас находится более 25 тысяч украинских пленных. Это те, кто не требует медицинского ухода, мы не говорим про раненых, которые в госпиталях. Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания... Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах - то, что сами разрушили", - сказал Балицкий агентству на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, механизм сейчас отрабатывается, в дальнейшем также может идти речь о российском гражданстве для таких граждан. В прошлом году корреспондент РИА Новости передавал, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, было объявлено в феврале. В конце декабря военнослужащий добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого Кирилл Спасский рассказал РИА Новости о первом ожесточенном бое с ВСУ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/plennyy-1930935029.html
https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889227557_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4a2ef842caafe45eebbc236cebcca104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена

Балицкий: украинских пленных привлекут к восстановлению новых регионов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве объектов, а также направить в батальон имени Богдана Хмельницкого для выполнения боевых задач, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Я не открою секрет, сказав, что на всем протяжении боестолкновения у нас находится более 25 тысяч украинских пленных. Это те, кто не требует медицинского ухода, мы не говорим про раненых, которые в госпиталях. Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания... Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах - то, что сами разрушили", - сказал Балицкий агентству на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Пленный рассказал, как забрали его сослуживцев, критиковавших Сырского
4 марта, 10:20
По его словам, механизм сейчас отрабатывается, в дальнейшем также может идти речь о российском гражданстве для таких граждан.
В прошлом году корреспондент РИА Новости передавал, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, было объявлено в феврале. В конце декабря военнослужащий добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого Кирилл Спасский рассказал РИА Новости о первом ожесточенном бое с ВСУ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Пленный рассказал, как ВСУ ударили дронами по своим
29 февраля, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала