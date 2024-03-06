https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html

Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена

Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена - РИА Новости, 06.03.2024

Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена

Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:16

2024-03-06T11:16

2024-03-06T11:16

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889227557_0:124:3071:1851_1920x0_80_0_0_0642efc89ad3baf64e759668ef01abe1.jpg

СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве объектов, а также направить в батальон имени Богдана Хмельницкого для выполнения боевых задач, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я не открою секрет, сказав, что на всем протяжении боестолкновения у нас находится более 25 тысяч украинских пленных. Это те, кто не требует медицинского ухода, мы не говорим про раненых, которые в госпиталях. Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания... Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах - то, что сами разрушили", - сказал Балицкий агентству на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, механизм сейчас отрабатывается, в дальнейшем также может идти речь о российском гражданстве для таких граждан. В прошлом году корреспондент РИА Новости передавал, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, было объявлено в феврале. В конце декабря военнослужащий добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого Кирилл Спасский рассказал РИА Новости о первом ожесточенном бое с ВСУ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/plennyy-1930935029.html

https://ria.ru/20240229/spetsoperatsiya-1930113955.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, всемирный фестиваль молодежи — 2024