https://ria.ru/20240306/plennye-1931405090.html
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена - РИА Новости, 06.03.2024
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена
Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:16
2024-03-06T11:16
2024-03-06T11:16
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве объектов, а также направить в батальон имени Богдана Хмельницкого для выполнения боевых задач, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Я не открою секрет, сказав, что на всем протяжении боестолкновения у нас находится более 25 тысяч украинских пленных. Это те, кто не требует медицинского ухода, мы не говорим про раненых, которые в госпиталях. Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания... Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах - то, что сами разрушили", - сказал Балицкий агентству на полях Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, механизм сейчас отрабатывается, в дальнейшем также может идти речь о российском гражданстве для таких граждан. В прошлом году корреспондент РИА Новости передавал, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, было объявлено в феврале. В конце декабря военнослужащий добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого Кирилл Спасский рассказал РИА Новости о первом ожесточенном бое с ВСУ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/plennyy-1930935029.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Балицкий рассказал об украинских пленных, отказывающихся от обмена
Балицкий: украинских пленных привлекут к восстановлению новых регионов
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят стать гражданами РФ, планируется задействовать в восстановлении новых регионов, строительстве объектов, а также направить в батальон имени Богдана Хмельницкого для выполнения боевых задач, сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Я не открою секрет, сказав, что на всем протяжении боестолкновения у нас находится более 25 тысяч украинских пленных. Это те, кто не требует медицинского ухода, мы не говорим про раненых, которые в госпиталях. Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания... Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах - то, что сами разрушили", - сказал Балицкий агентству на полях Всемирного фестиваля молодежи.
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По его словам, механизм сейчас отрабатывается, в дальнейшем также может идти речь о российском гражданстве для таких граждан.
В прошлом году корреспондент РИА Новости передавал, что бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ
, заявивших о желании воевать на стороне России, было объявлено в феврале. В конце декабря военнослужащий добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого Кирилл Спасский рассказал РИА Новости о первом ожесточенном бое с ВСУ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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