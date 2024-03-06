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Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении - РИА Новости, 06.03.2024
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18:19 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peskov-1931550821.html
Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении
Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении - РИА Новости, 06.03.2024
Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении
У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, трудности пройдут, Москва высоко ценит особый характер отношений с Арменией, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:19
2024-03-06T18:19
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
дмитрий песков
россия
армения
москва
владимир путин
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, трудности пройдут, Москва высоко ценит особый характер отношений с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Мы так же высоко ценим наш особый характер отношений с Арменией, с Ереваном. В отношениях стран, как и в отношениях людей бывают разные периоды, у самых близких соседей могут быть периоды, когда отношения могут быть натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и политическая дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны это тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности, они пройдут", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, россия, армения, москва, владимир путин, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Дмитрий Песков, Россия, Армения, Москва, Владимир Путин, В мире
Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении

Песков: у РФ есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, трудности пройдут, Москва высоко ценит особый характер отношений с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Мы так же высоко ценим наш особый характер отношений с Арменией, с Ереваном. В отношениях стран, как и в отношениях людей бывают разные периоды, у самых близких соседей могут быть периоды, когда отношения могут быть натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и политическая дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны это тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности, они пройдут", - сказал Песков.
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Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российское общество "Знание"Дмитрий ПесковРоссияАрменияМоскваВладимир ПутинВ мире
 
 
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