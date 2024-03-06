https://ria.ru/20240306/peskov-1931550821.html

Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении

Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении - РИА Новости, 06.03.2024

Песков высказался о трудностях в отношениях России и Армении

У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, трудности пройдут, Москва высоко ценит особый характер отношений с Арменией, заявил... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:19

2024-03-06T18:19

2024-03-06T18:19

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

дмитрий песков

россия

армения

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931458026_0:142:3146:1911_1920x0_80_0_0_f533e117b21f975b740a4dcc610185f5.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. У России есть политическая воля для выстраивания отношений с Арменией, трудности пройдут, Москва высоко ценит особый характер отношений с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Мы так же высоко ценим наш особый характер отношений с Арменией, с Ереваном. В отношениях стран, как и в отношениях людей бывают разные периоды, у самых близких соседей могут быть периоды, когда отношения могут быть натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и политическая дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны это тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности, они пройдут", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

россия

армения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, россия, армения, москва, владимир путин, в мире