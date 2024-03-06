https://ria.ru/20240306/peskov-1931529246.html

Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана

Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана

Россия рада тому, как развиваются ее отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:20

2024-03-06T17:20

2024-03-06T17:20

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий песков

россия

азербайджан

михаил мишустин

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931455427_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_857db251816d543d781f2dcd92e52f98.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия рада тому, как развиваются ее отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, мы очень рады всегда видеть наших коллег из Азербайджана здесь, в России. Вы знаете, что сейчас, буквально, по-моему сегодня он уже уехал, наш премьер Михаил Мишустин, в Баку с огромной делегацией, прекрасные контакты, и мы очень рады тому, как развиваются наши отношения с Азербайджаном", - сказал Песков на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/molodezh-1931465754.html

https://ria.ru/20240306/festival-1931489985.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий песков, россия, азербайджан, михаил мишустин, владимир путин, в мире