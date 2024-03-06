https://ria.ru/20240306/peskov-1931529246.html
Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 06.03.2024
Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Россия рада тому, как развиваются ее отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:20
2024-03-06T17:20
2024-03-06T17:20
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
дмитрий песков
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия рада тому, как развиваются ее отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, мы очень рады всегда видеть наших коллег из Азербайджана здесь, в России. Вы знаете, что сейчас, буквально, по-моему сегодня он уже уехал, наш премьер Михаил Мишустин, в Баку с огромной делегацией, прекрасные контакты, и мы очень рады тому, как развиваются наши отношения с Азербайджаном", - сказал Песков на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/molodezh-1931465754.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий песков, россия, азербайджан, михаил мишустин, владимир путин, в мире
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Дмитрий Песков, Россия, Азербайджан, Михаил Мишустин, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о развитии отношений России и Азербайджана
Песков: РФ рада тому, как развиваются двусторонние отношения с Азербайджаном