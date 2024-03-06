https://ria.ru/20240306/peskov-1931485978.html

Песков рассказал, что нужно для понимания происходящих в России процессов

Песков рассказал, что нужно для понимания происходящих в России процессов - РИА Новости, 06.03.2024

Песков рассказал, что нужно для понимания происходящих в России процессов

Чтобы понять происходящее сейчас в России, в том числе СВО, нужно знать историю страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:12

2024-03-06T15:12

2024-03-06T15:12

специальная военная операция на украине

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

дмитрий песков

россия

иван грозный

украина

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Чтобы понять происходящее сейчас в России, в том числе СВО, нужно знать историю страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Чтобы понять народ, нужно выучить его язык. Но этого недостаточно: учите историю России. Потому что чтобы понять, что происходит сейчас, вы должны знать историю. И чтобы понять, что сейчас происходит с той же самой специальной военной операцией, вы должны знать хотя бы, что происходило в 2014 году на Украине. Без этого понять и обсуждать сегодняшний день невозможно", - сказал Песков в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, для того, чтобы понять дух русского народа, нужно знать, что происходило в России и раньше - в XVIII-XIX веках или во времена Ивана Грозного. "Пытайтесь учить это всё комплексно, и тогда вы обязательно полюбите нашу страну", - отметил Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240207/svo-1925907513.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915805090.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий песков, россия, иван грозный, украина, владимир путин, общество