https://ria.ru/20240306/peskov-1931478583.html
Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков
Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков
Развитие отношений со странами Евросоюза - суверенное дело каждого из государств, это не представляет угрозы для России, поскольку ЕС - не военная организация,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:57
2024-03-06T14:57
2024-03-06T16:04
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
мид германии
евросоюз
дмитрий песков
россия
балканы
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Развитие отношений со странами Евросоюза - суверенное дело каждого из государств, это не представляет угрозы для России, поскольку ЕС - не военная организация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "ЕС - это не военная организация, это экономическая организация скорее. Поэтому развитие отношений со странами ЕС - это суверенное дело, безусловно. Это не представляет собой угрозу для нас", - заявил Песков журналистам на полях Всемирного фестиваля молодёжи в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Германии о геополитической необходимости расширения ЕС на Балканах. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240306/peskov-1931471649.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), мид германии, евросоюз, дмитрий песков, россия, балканы, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), МИД Германии, Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия, Балканы, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков
Песков: отношения стран с ЕС не несут угрозу РФ и являются их суверенным делом