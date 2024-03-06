https://ria.ru/20240306/peskov-1931478583.html

Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков

Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Отношения стран с ЕС не представляют угрозы для России, заявил Песков

Развитие отношений со странами Евросоюза - суверенное дело каждого из государств, это не представляет угрозы для России, поскольку ЕС - не военная организация,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:57

2024-03-06T14:57

2024-03-06T16:04

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

мид германии

евросоюз

дмитрий песков

россия

балканы

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Развитие отношений со странами Евросоюза - суверенное дело каждого из государств, это не представляет угрозы для России, поскольку ЕС - не военная организация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "ЕС - это не военная организация, это экономическая организация скорее. Поэтому развитие отношений со странами ЕС - это суверенное дело, безусловно. Это не представляет собой угрозу для нас", - заявил Песков журналистам на полях Всемирного фестиваля молодёжи в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Германии о геополитической необходимости расширения ЕС на Балканах. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/peskov-1931471649.html

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россия

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), мид германии, евросоюз, дмитрий песков, россия, балканы, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире