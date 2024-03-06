https://ria.ru/20240306/peskov-1931462018.html

Россия и США должны говорить, несмотря на разность интересов, заявил Песков

Россия и США должны говорить, несмотря на разность интересов, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия и США должны говорить, несмотря на разность интересов, заявил Песков

Интересы России и США могут не совпадать, но это не значит, что диалога быть не должно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:04

2024-03-06T14:04

2024-03-06T14:04

всемирный фестиваль молодежи — 2024

дмитрий песков

россия

сша

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Интересы России и США могут не совпадать, но это не значит, что диалога быть не должно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы можем быть не согласны во многом. Наши интересы могут не совпадать по целому ряду вопросов, но это не значит, что мы не должны говорить", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире