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Песков заявил, что США воюют против России - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 06.03.2024 (обновлено: 15:12 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/peskov-1931459852.html
Песков заявил, что США воюют против России
Песков заявил, что США воюют против России - РИА Новости, 06.03.2024
Песков заявил, что США воюют против России
США воюют против России, их танки ездят по нашей территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время марафона "Знание. Первые" Российского... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:03
2024-03-06T15:12
россия
сша
безопасность
специальная военная операция на украине
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. США воюют против России, их танки ездят по нашей территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание"."Америка воюет против нас, она воюет. Танки США ездят по территории России, это плохо", — сказал он.При этом чиновник отметил, что это происходит до определенного момента, а "потом они горят".Кроме того, если над российской территорией полетят американские самолеты, то их ждет та же учесть, добавил Песков."Не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — подчеркнул представитель Кремля.США обещали передать Украине танки Abrams в количестве 31 единицы, о первых поставках СМИ писали в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, сами украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этой техники не сможет изменить ситуацию на фронте.Так, на минувшей неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил об уничтожении первого Abrams в зоне спецоперации. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. Позднее стало известно, что еще один такой танк подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Сегодня командир одного из подразделений, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, сообщил, что российские военные на танке Т-72Б3 с первого выстрела подбили очередную американскую машину.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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россия, сша, безопасность, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Россия, США, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Песков заявил, что США воюют против России

Песков: США воюют против РФ, американские танки ездят по территории России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. США воюют против России, их танки ездят по нашей территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Америка воюет против нас, она воюет. Танки США ездят по территории России, это плохо", — сказал он.
Танк Abrams, уничтоженный FPV-дроном на Авдеевском направлении
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При этом чиновник отметил, что это происходит до определенного момента, а "потом они горят".
Кроме того, если над российской территорией полетят американские самолеты, то их ждет та же учесть, добавил Песков.
"Не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — подчеркнул представитель Кремля.
США обещали передать Украине танки Abrams в количестве 31 единицы, о первых поставках СМИ писали в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, сами украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этой техники не сможет изменить ситуацию на фронте.
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2 марта, 08:00
Так, на минувшей неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил об уничтожении первого Abrams в зоне спецоперации. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. Позднее стало известно, что еще один такой танк подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь".
Сегодня командир одного из подразделений, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, сообщил, что российские военные на танке Т-72Б3 с первого выстрела подбили очередную американскую машину.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
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Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАБезопасностьРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Владимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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