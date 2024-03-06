Песков заявил, что США воюют против России
Песков: США воюют против РФ, американские танки ездят по территории России
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. США воюют против России, их танки ездят по нашей территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
"Америка воюет против нас, она воюет. Танки США ездят по территории России, это плохо", — сказал он.
При этом чиновник отметил, что это происходит до определенного момента, а "потом они горят".
Кроме того, если над российской территорией полетят американские самолеты, то их ждет та же учесть, добавил Песков.
"Не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", — подчеркнул представитель Кремля.
США обещали передать Украине танки Abrams в количестве 31 единицы, о первых поставках СМИ писали в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, сами украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этой техники не сможет изменить ситуацию на фронте.
Так, на минувшей неделе советник главы ДНР Ян Гагин сообщил об уничтожении первого Abrams в зоне спецоперации. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. Позднее стало известно, что еще один такой танк подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь".
Сегодня командир одного из подразделений, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, сообщил, что российские военные на танке Т-72Б3 с первого выстрела подбили очередную американскую машину.