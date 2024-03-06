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"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/peregovory-1931353545.html
"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией
"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией - РИА Новости, 06.03.2024
"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией
Американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T04:35
2024-03-06T04:35
специальная военная операция на украине
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Я не думаю, что сейчас это вообще возможно. &lt;...&gt; C какой стати русские станут нам доверять? &lt;...&gt; Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно все это болото вычистить", — предложил эксперт.По словам Макгрегора, любой сколько-нибудь человечный американец понимает необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине. Штатам следовало заключить соглашение с Россией еще два года назад, до начала спецоперации, добавил он.&quot;Прислушайтесь к тому, что говорил Путин последние двадцать лет: он много раз четко дал понять, какие вещи Москва не станет терпеть, и что для нее будет неприемлемо. Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было&quot;, — считает полковник.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в Москве готовы к диалогу.
https://ria.ru/20240304/kiev-1930908969.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО
"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией

Полковник Макгрегор: США нужно политическое обновление для переговоров с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Я не думаю, что сейчас это вообще возможно. <...> C какой стати русские станут нам доверять? <...> Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно все это болото вычистить", — предложил эксперт.
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По словам Макгрегора, любой сколько-нибудь человечный американец понимает необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине. Штатам следовало заключить соглашение с Россией еще два года назад, до начала спецоперации, добавил он.
«

"Прислушайтесь к тому, что говорил Путин последние двадцать лет: он много раз четко дал понять, какие вещи Москва не станет терпеть, и что для нее будет неприемлемо. Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было", — считает полковник.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в Москве готовы к диалогу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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