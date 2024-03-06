https://ria.ru/20240306/peregovory-1931353545.html

"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией

"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией - РИА Новости, 06.03.2024

"Путин дал понять". В США раскрыли, когда проведут переговоры с Россией

Американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:35

2024-03-06T04:35

2024-03-06T04:35

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американцы должны полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Я не думаю, что сейчас это вообще возможно. <...> C какой стати русские станут нам доверять? <...> Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне — нужно все это болото вычистить", — предложил эксперт.По словам Макгрегора, любой сколько-нибудь человечный американец понимает необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине. Штатам следовало заключить соглашение с Россией еще два года назад, до начала спецоперации, добавил он."Прислушайтесь к тому, что говорил Путин последние двадцать лет: он много раз четко дал понять, какие вещи Москва не станет терпеть, и что для нее будет неприемлемо. Никакой нужды вступать в НАТО у Украины не было", — считает полковник.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в Москве готовы к диалогу.

https://ria.ru/20240304/kiev-1930908969.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, нато