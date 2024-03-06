https://ria.ru/20240306/pensiya-1931432898.html
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек - РИА Новости, 06.03.2024
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:43
2024-03-06T12:43
2024-03-06T12:43
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей. Кроме того, это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, отмечается, что это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html
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общество, совет федерации рф, россия
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Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
СФ одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.
Кроме того, это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, отмечается, что это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.
Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
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