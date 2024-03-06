https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html

"Пожирают изнутри годами". Врачи предупредили о неочевидной болезни

"Пожирают изнутри годами". Врачи предупредили о неочевидной болезни - РИА Новости, 06.03.2024

"Пожирают изнутри годами". Врачи предупредили о неочевидной болезни

Безобидная забава молодежи в Сиднее обернулась трагедией. Съеденный на спор слизняк парализовал австралийца, а через восемь лет убил окончательно. Историй... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:00

2024-03-06T08:00

2024-03-06T12:47

сидней

новый южный уэльс

россия

болезни

головной мозг

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. Безобидная забава молодежи в Сиднее обернулась трагедией. Съеденный на спор слизняк парализовал австралийца, а через восемь лет убил окончательно. Историй попадания паразитов в организм человека множество, и практически каждая уникальна. От чего предостерегают медики — в материале РИА Новости."От этого не заболевают"Спортивная карьера 19-летнего Сэма Болларда только начиналась. Он подавал большие надежды в регби. Но в 2010-м все изменилось.Австралиец часто проводил время с друзьями во дворе дома, и вечер того рокового дня не отличался от остальных. Молодые люди сидели во дворе, пили вино. Заметили на асфальте слизняка. Это рассмешило компанию, завязался спор: кто решится с ходу съесть его? Заключили денежное пари, Сэм решил выиграть.Схватил моллюска, зажмурился — и проглотил. Забрав честно заработанное, продолжил веселиться. Однако через несколько дней у него разболелись ноги.В семье опасались, что так мог проявиться рассеянный склероз, которым страдал отец Сэма. Молодой человек вспомнил про слизняка, но мать заверила: "От этого никто не заболевает".Рассеянный склероз не подтвердился. Сэм был прав: причина — в съеденном недавно моллюске. Он был с паразитом Angiostrongylus cantonensis и, попав в организм молодого человека, вызвал ангиостронгилез. Иными словами, поражение головного мозга.Вскоре Сэм впал в кому. А очнувшись спустя 420 дней, не смог пошевелиться.С тех пор требовались круглосуточный уход и реабилитация. Помогали семья и друзья, но к привычной жизни некогда талантливый спортсмен уже не вернулся.Сэм скончался 2 ноября 2018-го — такой оказалась цена глупого спора. Эту трагедию объявили уникальным случаем. На самом деле, подобное происходит довольно часто."Забывчивость и депрессия"В 2021-м в одну из больниц Нового Южного Уэльса поступила 64-летняя женщина. Жаловалась на боли в животе, лихорадку и потливость. Врачи не смогли поставить диагноз и выписали пациентку.Через год она обратилась повторно, к симптомам добавились забывчивость и депрессия. Результаты МРТ изумили медиков: в мозгу они увидели восьмисантиметрового червя. Паразита срочно извлекли."Нейрохирурги регулярно сталкиваются с инфекциями головного мозга, но такое открытие бывает раз в карьере. Мы отправили еще живого червя в специальную лабораторию. Там установили, что это Ophidascaris robertsi", — рассказывал врач-инфекционист Санджая Сенанаяке.Этот вид прежде встречали только у питонов. Эксперты связали его попадание в организм женщины с тем, что она жила рядом со змеями и собирала дикорастущие травы."Если у человека вдруг возникает заболевание, нехарактерное для людей, это говорит о проблемах с иммунной системой. Обычно иммунитет не пропускает чужеродные организмы", — объясняет РИА Новости руководитель центра новых хирургических технологий ФМБЦ имени А. И. Бурназяна Илья Колышев.Австралийка быстро поправилась. Однако, по словам медиков, большинству не так везет: смертность от паразитов выше, чем кажется."Хуже, чем рак"В России врачи регулярно сталкиваются с подобными заболеваниями. В зоне риска, по словам Ильи Колышева, жители эндемичных зон. "Наибольшее распространение инфекций — в Алтайском крае и северных регионах страны. Масштабы проблемы связаны с диагностическими возможностями медицины в этих частях России и нехваткой специалистов в области паразитологии. К нам в центр часто попадают люди, которые долгое время лечились только медикаментозно, — просто потому, что их лечащие врачи больше ничего не могли предпринять", — говорит врач.По его словам, бессимптомно инфекция может находиться в организме человека до полугода. "В 95 процентах случаев заболевание развивается в печени, но есть и другие варианты — когда яйца паразита попадают в легкие, мозг, глаза", — перечисляет Колышев.В январе 2024-го родители 12-летнего Миши с Урала заметили, что мальчик изменился: отстает в учебе, быстро утомляется, много спит. Сперва списывали все на высокую школьную нагрузку. Но однажды у ребенка перестала слушаться нога, а рука онемела."Все происходило постепенно. Сначала казалось, что Миша просто ленится: он с неохотой выполнял домашние задания, испортился почерк. Потом сын начал хромать, рука двигалась с трудом, болела голова. Мы записались в платную клинику, там сделали МРТ мозга", — рассказывала мама мальчика.На снимках врачи обнаружили образование в правом полушарии. Оно занимало почти все пространство, однако поставить верный диагноз смогли лишь спустя время: эхинококкоз — заболевание, при котором в мозг проникают личинки."Количество кист не поддавалось подсчету. А объем узла был порядка 12 сантиметров", — уточнял тогда заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов.После операции мальчику стало лучше. Головная боль прошла, двигательные способности восстановились в полном объеме.По словам хирурга Ильи Колышева, в некоторых случаях паразитарные заболевания протекают тяжелее и лечатся хуже, чем раковые. "Очень запущенные случаи вылечить практически невозможно, и смертность там 100 процентов. Если диагностировать на ранних стадиях и вовремя прооперировать, все будет хорошо. Около 80 процентов моих пациентов успешно преодолевают болезнь, из них только десять процентов подвержены рецидиву", — отмечает врач.От заражения, по словам специалиста, не защищен никто. Однако можно снизить риск. Главное — соблюдать правила гигиены, особенно в эндемичных зонах: не есть ягоды с кустов, термически обрабатывать сырую пищу, чаще дезинфицировать руки.

https://ria.ru/20230630/lechenie-1881407787.html

https://ria.ru/20210706/kupanie-1740026307.html

https://ria.ru/20210404/meditsina--1604014747.html

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сидней, новый южный уэльс, россия, болезни, головной мозг