https://ria.ru/20240306/pamfilova-1931545038.html

Памфилова рассказала о значении механизма "Мобильный избиратель" для России

Памфилова рассказала о значении механизма "Мобильный избиратель" для России - РИА Новости, 06.03.2024

Памфилова рассказала о значении механизма "Мобильный избиратель" для России

Механизм "Мобильный избиратель" невероятно важен для такой большой страны, как Россия, он снимает все транспортные и временные ограничения, сообщила... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:55

2024-03-06T17:55

2024-03-06T17:55

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

элла памфилова

россия

общество

санкт-петербург

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Механизм "Мобильный избиратель" невероятно важен для такой большой страны, как Россия, он снимает все транспортные и временные ограничения, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Для России это ("Мобильный избиратель" - ред.) невероятно важно. Почему? Еще раз хочу сказать: страна огромная, и когда, если человек живет в Сибири, а захотел поехать в Петербург, раньше надо было писать заявление, открепиться… Сейчас этого не надо. То есть мы снимаем все барьеры - транспортные, временные", - сказала Памфилова в ходе марафона "Знание. Первые" Российского общества "Знание". Она пояснила, что механизм дает возможность проголосовать в любой точке России. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/golosovanie-1931515784.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", элла памфилова, россия, общество, санкт-петербург, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024