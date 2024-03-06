https://ria.ru/20240306/ordera-1931422423.html

В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников

В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников - РИА Новости, 06.03.2024

В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников

Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест российских военачальников, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:05

2024-03-06T12:05

2024-03-06T12:08

международный уголовный суд

россия

дмитрий песков

в мире

виктор соколов

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест российских военачальников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года."Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МУС.

https://ria.ru/20240305/mus-1931288972.html

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международный уголовный суд, россия, дмитрий песков, в мире, виктор соколов, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии