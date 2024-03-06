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В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников - РИА Новости, 06.03.2024
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12:05 06.03.2024 (обновлено: 12:08 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/ordera-1931422423.html
В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников
В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников - РИА Новости, 06.03.2024
В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников
Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест российских военачальников, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:05
2024-03-06T12:08
международный уголовный суд
россия
дмитрий песков
в мире
виктор соколов
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест российских военачальников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года."Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МУС.
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международный уголовный суд, россия, дмитрий песков, в мире, виктор соколов, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии
Международный уголовный суд, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Виктор Соколов, Сергей Кобылаш, Воздушно-космические силы России
В Кремле отреагировали на выдачу ордеров на арест российских военачальников

Песков: Москва не признает решение МУС о выдаче ордеров на арест военных РФ

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва не признает решения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест российских военачальников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
"Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - сказал Песков журналистам, комментируя решение МУС.
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Госдуме предложили возбудить уголовное дело против судей МУС
Вчера, 18:04
 
Международный уголовный судРоссияДмитрий ПесковВ миреВиктор СоколовСергей КобылашВоздушно-космические силы России
 
 
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