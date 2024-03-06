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Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
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03:09 06.03.2024 (обновлено: 12:16 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/orban-1931350670.html
Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил Сийярто
Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил Сийярто
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T03:09
2024-03-06T12:16
в мире
украина
флорида
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дональд трамп
петер сийярто
виктор орбан
сша
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ООН, 6 мар — РИА Новости, Алан Булкаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Что мы определенно хотели бы обсудить с ним (с Трампом. — Прим. ред.), так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы", — сказал Сийярто. По его словам, в Будапеште считают, что "мир на Украине — это президент Трамп". "А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания. Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены", — отметил глава МИД.Сийярто тем не менее подчеркнул, что в Венгрии "не хотят указывать американцам, кого выбирать, а кого нет"."Мы полностью уважаем право американцев выбирать своего президента и всегда работаем с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются", — указал министр. Однако, по словам Сийярто, "опыт показывает, что во время правления президента Трампа американо-венгерские отношения находились на абсолютно высоком уровне, и в то же время при Трампе не было крупных глобальных войн". "Так что если вы спросите, при ком можно было бы вернуть мир к глобальной безопасности и при ком можно будет улучшить американо-венгерские отношения, то, очевидно, это президент Трамп. Опираясь на опыт", — отметил Сийярто. По его мнению, в случае победы Трампа на президентских выборах в 2020 году конфликт "на Украине бы не разразился, и эта ситуация на Ближнем Востоке уже разрешилась бы гораздо быстрее". Как полагает Сийярто, если во главе США сильное руководство, то это служит стабилизирующим фактором в глобальном масштабе. "Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны", — подчеркнул глава венгерского МИД. По мнению Будапешта, конфликт на Украине неизбежно завершится переговорами, потому что, как полагает Сийярто, "Киеву не одолеть Россию", а "России не одолеть весь Запад". "И тогда остается только один вопрос: "Когда? Рано или поздно?" — заключил министр. По его словам, чем раньше начнутся эти переговоры, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240305/orban-1931213249.html
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в мире, украина, флорида, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, виктор орбан, сша
В мире, Украина, Флорида, Венгрия, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Виктор Орбан, США
Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Орбан обсудит с Трампом во Флориде вопрос установления мира на Украине

© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 6 мар — РИА Новости, Алан Булкаты. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Что мы определенно хотели бы обсудить с ним (с Трампом. — Прим. ред.), так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы", — сказал Сийярто.
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По его словам, в Будапеште считают, что "мир на Украине — это президент Трамп".
"А без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания. Мы понимаем, что с такой нашей позицией мы не представляем большинство в Европе. Но тем не менее мы в этом убеждены", — отметил глава МИД.
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Сийярто тем не менее подчеркнул, что в Венгрии "не хотят указывать американцам, кого выбирать, а кого нет".
"Мы полностью уважаем право американцев выбирать своего президента и всегда работаем с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются", — указал министр.
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Однако, по словам Сийярто, "опыт показывает, что во время правления президента Трампа американо-венгерские отношения находились на абсолютно высоком уровне, и в то же время при Трампе не было крупных глобальных войн".
«
"Так что если вы спросите, при ком можно было бы вернуть мир к глобальной безопасности и при ком можно будет улучшить американо-венгерские отношения, то, очевидно, это президент Трамп. Опираясь на опыт", — отметил Сийярто.
По его мнению, в случае победы Трампа на президентских выборах в 2020 году конфликт "на Украине бы не разразился, и эта ситуация на Ближнем Востоке уже разрешилась бы гораздо быстрее".
Как полагает Сийярто, если во главе США сильное руководство, то это служит стабилизирующим фактором в глобальном масштабе.
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"Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны", — подчеркнул глава венгерского МИД.
По мнению Будапешта, конфликт на Украине неизбежно завершится переговорами, потому что, как полагает Сийярто, "Киеву не одолеть Россию", а "России не одолеть весь Запад".
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"И тогда остается только один вопрос: "Когда? Рано или поздно?" — заключил министр.
По его словам, чем раньше начнутся эти переговоры, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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