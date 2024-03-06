https://ria.ru/20240306/ogranicheniya-1931365076.html

Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС - РИА Новости, 06.03.2024

Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС

Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить политический спор с Польшей, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра торговли... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:24

2024-03-06T08:24

2024-03-06T08:53

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Киев готов принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить политический спор с Польшей, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра торговли Украины Тараса Качку."Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей", - пишет издание, ссылаясь на украинского министра.Как заявил Качка в интервью изданию, Киев выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, при этом он призвал ЕС запретить импорт российского зерна."Может быть, на время переходного периода <...> такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно... Что касается пшеницы, это не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", - приводит издание утверждение министра.По словам Качки, Киев поддерживает предложенные Брюсселем новые меры по введению ограничений на импорт яиц, мяса птицы и сахара, начиная с июня, и закрытию рынков отдельных стран для украинского зерна. Он заявил, что производство сахара на Украине с 2022 по 2023 год выросло с 7 тысяч до 500 тысяч тонн, а скорость, с которой произошел такой рост, "может напугать каждого".Как отмечает Financial Times, Киев также недавно согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не через соседние страны, чтобы снизить напряженность. Как утверждает Качка, решение прекратить экспорт кукурузы в пять стран ЕС было принято добровольно. По его словам, несмотря на это Украина в 2023 году экспортировала 15 миллионов тонн кукурузы и "восполнила пробелы в производстве в ЕС".Сообщается, что украинские и польские чиновники собираются снова встретиться 11 марта в попытке разрешить спор к концу месяца.Качка ранее заявлял, что Украина рассчитывает к концу марта разрешить "зерновые споры" с Польшей.Соглашение о зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом вступил в действие 1 января 2016 года. При этом Киев потерял торговые преференции со стороны России.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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украина, евросоюз, польша, тарас качка, в мире