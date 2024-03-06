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В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь - РИА Новости, 06.03.2024
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14:41 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь
В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь - РИА Новости, 06.03.2024
В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь
Уфимские правоохранители установили четверых подростков, потушивших Вечный огонь в парке имени Ивана Якутова, хулиганов предали следователям, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:41
2024-03-06T14:41
происшествия
уфа
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УФА, 6 мар – РИА Новости. Уфимские правоохранители установили четверых подростков, потушивших Вечный огонь в парке имени Ивана Якутова, хулиганов предали следователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в парке имени Ивана Якутова. На кадрах видно, как в ночное время подростки тушат Вечный огонь и убегают с места происшествия. "По данному факту сотрудниками полиции установлены четверо несовершеннолетних. В настоящее время подростки переданы в следственные органы", — сообщили агентству в башкирской полиции.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь

В Уфе полиция поймала четверых подростков, потушивших Вечный огонь в парке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 6 мар – РИА Новости. Уфимские правоохранители установили четверых подростков, потушивших Вечный огонь в парке имени Ивана Якутова, хулиганов предали следователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое камерой наблюдения в парке имени Ивана Якутова. На кадрах видно, как в ночное время подростки тушат Вечный огонь и убегают с места происшествия.
"По данному факту сотрудниками полиции установлены четверо несовершеннолетних. В настоящее время подростки переданы в следственные органы", — сообщили агентству в башкирской полиции.
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