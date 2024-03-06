https://ria.ru/20240306/odessa-1931515451.html

СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе

СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе

Греческая делегация во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе, сообщает издание "Прото тема". РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:36

2024-03-06T16:36

2024-03-06T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

греция

кириакос мицотакис

владимир зеленский

украина

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АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Греческая делегация во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе, сообщает издание "Прото тема". При этом издание утверждает, что кортеж Владимира Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Как сообщили изданию источники в правительстве, "нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии". "У нас все в порядке", - рассказал "Прото тема" госминистр Ставрос Папаставру, находящийся в греческой делегации. Встреча Мицотакиса и Зеленского проходит в обычном режиме и продолжается, пишет издание. Портал iefimerida.gr пишет, что в греческой делегации "все здоровы, а украинские силы сразу изменили маршрут греческой миссии". Как сообщил корреспондент издания, журналисты уведомлены о том, что Зеленский и Мицотакис в ближайшее время проведут совместную пресс-конференцию. В греческую делегацию входят восемь человек, помимо премьер-министра и их охраны. Премьера сопровождают государственный министр Папаставру, заместитель представителя правительства Аристотелия Пелони, глава дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и директор по связям с общественностью премьера Кира Капи, личный фотограф и оператор Мицотакиса.

https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931484556.html

https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html

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греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, греция, кириакос мицотакис, владимир зеленский, украина