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СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 06.03.2024 (обновлено: 18:24 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/odessa-1931515451.html
СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе
СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе - РИА Новости, 06.03.2024
СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе
Греческая делегация во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе, сообщает издание "Прото тема". РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:36
2024-03-06T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
греция
кириакос мицотакис
владимир зеленский
украина
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АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Греческая делегация во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе, сообщает издание "Прото тема". При этом издание утверждает, что кортеж Владимира Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции. Как сообщили изданию источники в правительстве, "нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии". "У нас все в порядке", - рассказал "Прото тема" госминистр Ставрос Папаставру, находящийся в греческой делегации. Встреча Мицотакиса и Зеленского проходит в обычном режиме и продолжается, пишет издание. Портал iefimerida.gr пишет, что в греческой делегации "все здоровы, а украинские силы сразу изменили маршрут греческой миссии". Как сообщил корреспондент издания, журналисты уведомлены о том, что Зеленский и Мицотакис в ближайшее время проведут совместную пресс-конференцию. В греческую делегацию входят восемь человек, помимо премьер-министра и их охраны. Премьера сопровождают государственный министр Папаставру, заместитель представителя правительства Аристотелия Пелони, глава дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и директор по связям с общественностью премьера Кира Капи, личный фотограф и оператор Мицотакиса.
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931484556.html
https://ria.ru/20240225/boepripasy-1929368592.html
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в мире, одесса, греция, кириакос мицотакис, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Греция, Кириакос Мицотакис, Владимир Зеленский, Украина
СМИ: премьер Греции не испытывает проблем с безопасностью в Одессе

"Прото тема": греческая делегация не испытывает проблем с безопасностью в Одессе

© Офіс Президента УкраїниПремьер Греции Кириакос Мицотакис в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского в Одессе
Премьер Греции Кириакос Мицотакис в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского в Одессе
© Офіс Президента України
Премьер Греции Кириакос Мицотакис в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского в Одессе
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. Греческая делегация во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе, сообщает издание "Прото тема".
При этом издание утверждает, что кортеж Владимира Зеленского в Одессе был атакован ракетой незадолго до встречи с премьером Греции.
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Как сообщили изданию источники в правительстве, "нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии". "У нас все в порядке", - рассказал "Прото тема" госминистр Ставрос Папаставру, находящийся в греческой делегации. Встреча Мицотакиса и Зеленского проходит в обычном режиме и продолжается, пишет издание.
Портал iefimerida.gr пишет, что в греческой делегации "все здоровы, а украинские силы сразу изменили маршрут греческой миссии". Как сообщил корреспондент издания, журналисты уведомлены о том, что Зеленский и Мицотакис в ближайшее время проведут совместную пресс-конференцию.
В греческую делегацию входят восемь человек, помимо премьер-министра и их охраны. Премьера сопровождают государственный министр Папаставру, заместитель представителя правительства Аристотелия Пелони, глава дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и директор по связям с общественностью премьера Кира Капи, личный фотограф и оператор Мицотакиса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаГрецияКириакос МицотакисВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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