Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству
Юрий и Людмила Антиповы оспорили в суде передачу государству заводов группы ЧЭМК
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляцию на решение суда о передаче государству акций заводов группы, следует из данных арбитражного суда Свердловской области.
Согласно данным судебной картотеки, Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу 5 марта. Также АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов" ходатайствовали об отмене обеспечительных мер.
"Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде", - уточнили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК. В своем иске надзорное ведомство просило истребовать "из незаконного владения" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций "Серовского завода ферросплавов", 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" приняты 6 февраля.
Как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах".
Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как сообщили в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске, Серове и Новокузнецке, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.