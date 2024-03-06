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Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству - РИА Новости, 06.03.2024
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10:55 06.03.2024 (обновлено: 11:30 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/obzhalovanie-1931395006.html
Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству
Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству - РИА Новости, 06.03.2024
Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству
Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляцию на решение суда о передаче... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:55
2024-03-06T11:30
россия
свердловская область
пермь
семнадцатый арбитражный апелляционный суд
генеральная прокуратура рф
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляцию на решение суда о передаче государству акций заводов группы, следует из данных арбитражного суда Свердловской области. Согласно данным судебной картотеки, Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу 5 марта. Также АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов" ходатайствовали об отмене обеспечительных мер. "Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде", - уточнили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК. В своем иске надзорное ведомство просило истребовать "из незаконного владения" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций "Серовского завода ферросплавов", 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" приняты 6 февраля. Как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как сообщили в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске, Серове и Новокузнецке, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.
https://ria.ru/20240216/proizvodstvo-1927877665.html
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россия, свердловская область, пермь, семнадцатый арбитражный апелляционный суд, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Свердловская область, Пермь, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству

Юрий и Людмила Антиповы оспорили в суде передачу государству заводов группы ЧЭМК

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Челябинский электрометаллургический комбинат. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляцию на решение суда о передаче государству акций заводов группы, следует из данных арбитражного суда Свердловской области.
Согласно данным судебной картотеки, Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу 5 марта. Также АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов" ходатайствовали об отмене обеспечительных мер.
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"Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде", - уточнили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК. В своем иске надзорное ведомство просило истребовать "из незаконного владения" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций "Серовского завода ферросплавов", 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" приняты 6 февраля.
Как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах".
Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как сообщили в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске, Серове и Новокузнецке, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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РоссияСвердловская областьПермьСемнадцатый арбитражный апелляционный судГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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