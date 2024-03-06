https://ria.ru/20240306/obzhalovanie-1931395006.html

Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству

Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству - РИА Новости, 06.03.2024

Владельцы ЧЭМК оспорили передачу заводов промгруппы государству

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляцию на решение суда о передаче... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:55

2024-03-06T10:55

2024-03-06T11:30

россия

свердловская область

пермь

семнадцатый арбитражный апелляционный суд

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929952267_0:114:3077:1845_1920x0_80_0_0_8e851fdacb0e34c2e5fd0a0afc4fbb4b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали апелляцию на решение суда о передаче государству акций заводов группы, следует из данных арбитражного суда Свердловской области. Согласно данным судебной картотеки, Юрий и Людмила Антиповы подали апелляционную жалобу 5 марта. Также АО "Кузнецкие ферросплавы" и АО "Серовский завод ферросплавов" ходатайствовали об отмене обеспечительных мер. "Апелляция будет рассмотрена в Перми в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде", - уточнили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций заводов промышленной группы ЧЭМК. В своем иске надзорное ведомство просило истребовать "из незаконного владения" в пользу России госимущество в виде обыкновенных акций предприятий: 53 миллиона акций "Серовского завода ферросплавов", 643 миллиона акций ЧЭМК и 67 миллионов акций "Кузнецких ферросплавов". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества из чужого незаконного владения" приняты 6 февраля. Как утверждала Генпрокуратура, в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе ЧЭМК, Генпрокуратура РФ оспорила право частной собственности спустя 32 года после приватизации, настаивая, что заводы являются частью российского военно-промышленного комплекса, а подписанное в 1992 году решение об акционировании и передаче в частную собственность было незаконным. Как сообщили в пресс-службе, поставки ферросплавов, которые промгруппа производит в Челябинске, Серове и Новокузнецке, не идут напрямую для военно-промышленного оружейного комплекса, а РФ как собственник советского ЧЭМК его приватизацию не проводила.

https://ria.ru/20240216/proizvodstvo-1927877665.html

https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html

россия

свердловская область

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, свердловская область, пермь, семнадцатый арбитражный апелляционный суд, генеральная прокуратура рф, происшествия