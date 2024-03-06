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Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.03.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области
В течение суток украинская армия провела 39 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:04
2024-03-06T11:04
2024-03-06T11:04
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - РИА Новости. В течение суток украинская армия провела 39 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 21 обстрел", - сказал источник. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ за сутки нанесли почти 40 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области