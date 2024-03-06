https://ria.ru/20240306/obman-1931343707.html

Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом"

Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом" - РИА Новости, 06.03.2024

Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом"

Мошенники изобрели новую схему обмана граждан, которые боятся “переплатить лишние налоги”, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T02:15

2024-03-06T02:15

2024-03-06T02:15

россия

иван соловьев (юрист)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

мошенничество

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана граждан, которые боятся “переплатить лишние налоги”, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По электронной почте людям рассылают письма от имени одного из крупных банков, в которых указаны поддельный сайт, логотип и реквизиты. В тексте говорится, что со счетов вот-вот начнут списывать новый налог на десятки или сотни тысяч рублей. Чтобы этого избежать, нужно срочно перейти по ссылке из письма.На самом деле это фейк: никакой банк не может избавить человека от налоговых обязательств. По ссылке открывается поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и прочие личные данные для подписания “заявления об отказе от налогов”. Заполучив их, мошенники идут на настоящий сайт банка в личный кабинет жертвы, где обнуляют счета, предупредил юрист.Чтобы не стать жертвой обмана, помните: все налоговые вопросы решаются только через ФНС — на сайте, в личном кабинете или в ходе визита, заключил он.

https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии), мошенничество, общество