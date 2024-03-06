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Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом" - РИА Новости, 06.03.2024
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02:15 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/obman-1931343707.html
Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом"
Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом" - РИА Новости, 06.03.2024
Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом"
Мошенники изобрели новую схему обмана граждан, которые боятся “переплатить лишние налоги”, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T02:15
2024-03-06T02:15
россия
иван соловьев (юрист)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
мошенничество
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана граждан, которые боятся “переплатить лишние налоги”, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По электронной почте людям рассылают письма от имени одного из крупных банков, в которых указаны поддельный сайт, логотип и реквизиты. В тексте говорится, что со счетов вот-вот начнут списывать новый налог на десятки или сотни тысяч рублей. Чтобы этого избежать, нужно срочно перейти по ссылке из письма.На самом деле это фейк: никакой банк не может избавить человека от налоговых обязательств. По ссылке открывается поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и прочие личные данные для подписания “заявления об отказе от налогов”. Заполучив их, мошенники идут на настоящий сайт банка в личный кабинет жертвы, где обнуляют счета, предупредил юрист.Чтобы не стать жертвой обмана, помните: все налоговые вопросы решаются только через ФНС — на сайте, в личном кабинете или в ходе визита, заключил он.
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россия, иван соловьев (юрист), федеральная налоговая служба (фнс россии), мошенничество, общество
Россия, Иван Соловьев (юрист), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Мошенничество, Общество
Россиян предупредили о популярной схеме обмана с "новым налогом"

Юрист Соловьев: мошенники используют поддельные сайты банков для обмана россиян

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по улице
Мужчина идет по улице - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана граждан, которые боятся “переплатить лишние налоги”, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По электронной почте людям рассылают письма от имени одного из крупных банков, в которых указаны поддельный сайт, логотип и реквизиты. В тексте говорится, что со счетов вот-вот начнут списывать новый налог на десятки или сотни тысяч рублей. Чтобы этого избежать, нужно срочно перейти по ссылке из письма.
На самом деле это фейк: никакой банк не может избавить человека от налоговых обязательств. По ссылке открывается поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и прочие личные данные для подписания “заявления об отказе от налогов”. Заполучив их, мошенники идут на настоящий сайт банка в личный кабинет жертвы, где обнуляют счета, предупредил юрист.
Чтобы не стать жертвой обмана, помните: все налоговые вопросы решаются только через ФНС — на сайте, в личном кабинете или в ходе визита, заключил он.
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