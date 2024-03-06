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Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО - РИА Новости, 06.03.2024
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12:47 06.03.2024 (обновлено: 12:54 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО - РИА Новости, 06.03.2024
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО
Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:47
2024-03-06T12:54
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что другие страны континента будут вынуждены это учитывать."Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты", - добавила она.
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в мире, россия, нато, европа, мария захарова, сша
В мире, Россия, НАТО, Европа, Мария Захарова, США
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

Захарова: ЯО на севере Европы станет законной целью при столкновении РФ с НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что другие страны континента будут вынуждены это учитывать.
"Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты", - добавила она.
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