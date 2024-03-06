https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО - РИА Новости, 06.03.2024
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО
Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:47
2024-03-06T12:47
2024-03-06T12:54
в мире
россия
нато
европа
мария захарова
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что другие страны континента будут вынуждены это учитывать."Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты", - добавила она.
https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aee41fe1c23d3332838dd7173b17209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, европа, мария захарова, сша
В мире, Россия, НАТО, Европа, Мария Захарова, США
Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО
Захарова: ЯО на севере Европы станет законной целью при столкновении РФ с НАТО