https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html

Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО - РИА Новости, 06.03.2024

Захарова: ЯО в Северной Европе станет законной целью при конфликте с НАТО

Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:47

2024-03-06T12:47

2024-03-06T12:54

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Появление на севере Европы американского ядерного оружия не укрепит безопасность стран, принимающих это оружие, а ослабит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, а она явным образом пострадает", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что другие страны континента будут вынуждены это учитывать."Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. А мы понимаем, что именно к этому форсированно ведут дело США и их сателлиты", - добавила она.

https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html

россия

европа

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в мире, россия, нато, европа, мария захарова, сша