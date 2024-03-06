https://ria.ru/20240306/nuland-1931508199.html

Песков прокомментировал отставку Нуланд

Песков прокомментировал отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024

Песков прокомментировал отставку Нуланд

В Москве считают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд талантливым дипломатом, но предпочли бы, чтобы она применяла свои таланты на мирном поприще,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:13

2024-03-06T16:13

2024-03-06T16:27

украина

россия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве считают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд талантливым дипломатом, но предпочли бы, чтобы она применяла свои таланты на мирном поприще, действия Нуланд сыграли большую роль в государственном перевороте на Украине и возобновлении конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели."Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Она сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной", — добавил он.

https://ria.ru/20240306/nuland-1931395155.html

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