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Песков прокомментировал отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024
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16:13 06.03.2024 (обновлено: 16:27 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/nuland-1931508199.html
Песков прокомментировал отставку Нуланд
Песков прокомментировал отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024
Песков прокомментировал отставку Нуланд
В Москве считают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд талантливым дипломатом, но предпочли бы, чтобы она применяла свои таланты на мирном поприще,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:13
2024-03-06T16:27
украина
россия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве считают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд талантливым дипломатом, но предпочли бы, чтобы она применяла свои таланты на мирном поприще, действия Нуланд сыграли большую роль в государственном перевороте на Украине и возобновлении конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели."Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Она сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной", — добавил он.
https://ria.ru/20240306/nuland-1931395155.html
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Песков прокомментировал отставку Нуланд

Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине

© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве считают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд талантливым дипломатом, но предпочли бы, чтобы она применяла свои таланты на мирном поприще, действия Нуланд сыграли большую роль в государственном перевороте на Украине и возобновлении конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
"Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Она сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной", — добавил он.
Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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