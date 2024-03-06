Песков прокомментировал отставку Нуланд
Песков: Нуланд сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине
© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве считают заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд талантливым дипломатом, но предпочли бы, чтобы она применяла свои таланты на мирном поприще, действия Нуланд сыграли большую роль в государственном перевороте на Украине и возобновлении конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
"Нуланд - это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственных переворотов на Украине", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Она сделала очень много для возобновления конфронтации с нашей страной", — добавил он.