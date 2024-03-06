Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому
Рогов: отставка Нуланд может намекать на смену американского курса по Украине
© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предстоящую отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд намеком Владимиру Зеленскому о смене американского курса в отношении Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.
"Отставка Нуланд и назначение на её должность Джона Басса, бывшего посла в Афганистане, который курировал вывод войск США из этой страны, является намеком Зеленскому, что США берет новый курс в отношении подконтрольного ему постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, для Зеленского и его подельников игры в правителей Украины могут закончиться по афганскому сценарию, когда придется бежать из страны вслед за своими хозяевами, "цепляясь за шасси самолета".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США сейчас будут "заметать следы", прикрывая свой провал на украинском направлении, в том числе через отставки, подобные уходу с поста Нуланд.