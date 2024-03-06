https://ria.ru/20240306/nuland-1931415376.html

Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому

Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2024

Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предстоящую отставку замгоссекретаря США... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:44

2024-03-06T11:44

2024-03-06T11:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

виктория нуланд

владимир рогов

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931299133_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35754326be169cf5d4948904923a6a75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предстоящую отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд намеком Владимиру Зеленскому о смене американского курса в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии. "Отставка Нуланд и назначение на её должность Джона Басса, бывшего посла в Афганистане, который курировал вывод войск США из этой страны, является намеком Зеленскому, что США берет новый курс в отношении подконтрольного ему постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для Зеленского и его подельников игры в правителей Украины могут закончиться по афганскому сценарию, когда придется бежать из страны вслед за своими хозяевами, "цепляясь за шасси самолета". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США сейчас будут "заметать следы", прикрывая свой провал на украинском направлении, в том числе через отставки, подобные уходу с поста Нуланд.

https://ria.ru/20240305/nuland-1931268776.html

https://ria.ru/20240305/nuland-1931278833.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, владимир рогов, владимир зеленский