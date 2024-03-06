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Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 06.03.2024 (обновлено: 11:59 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/nuland-1931415376.html
Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому
Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2024
Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предстоящую отставку замгоссекретаря США... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:44
2024-03-06T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
виктория нуланд
владимир рогов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предстоящую отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд намеком Владимиру Зеленскому о смене американского курса в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии. "Отставка Нуланд и назначение на её должность Джона Басса, бывшего посла в Афганистане, который курировал вывод войск США из этой страны, является намеком Зеленскому, что США берет новый курс в отношении подконтрольного ему постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, для Зеленского и его подельников игры в правителей Украины могут закончиться по афганскому сценарию, когда придется бежать из страны вслед за своими хозяевами, "цепляясь за шасси самолета". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США сейчас будут "заметать следы", прикрывая свой провал на украинском направлении, в том числе через отставки, подобные уходу с поста Нуланд.
https://ria.ru/20240305/nuland-1931268776.html
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в мире, украина, сша, россия, виктория нуланд, владимир рогов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Виктория Нуланд, Владимир Рогов, Владимир Зеленский
Рогов назвал анонсированную отставку Нуланд намеком Зеленскому

Рогов: отставка Нуланд может намекать на смену американского курса по Украине

© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал предстоящую отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд намеком Владимиру Зеленскому о смене американского курса в отношении Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
МИД России связал грядущую отставку Нуланд с провалом курса Белого дома
Вчера, 17:01
"Отставка Нуланд и назначение на её должность Джона Басса, бывшего посла в Афганистане, который курировал вывод войск США из этой страны, является намеком Зеленскому, что США берет новый курс в отношении подконтрольного ему постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, для Зеленского и его подельников игры в правителей Украины могут закончиться по афганскому сценарию, когда придется бежать из страны вслед за своими хозяевами, "цепляясь за шасси самолета".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США сейчас будут "заметать следы", прикрывая свой провал на украинском направлении, в том числе через отставки, подобные уходу с поста Нуланд.
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
"Крысы побежали". В Совфеде отреагировали на планируемую отставку Нуланд
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВиктория НуландВладимир РоговВладимир Зеленский
 
 
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