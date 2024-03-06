https://ria.ru/20240306/nuland-1931395155.html

Всех вспомним. В Крыму прокомментировали отставку Нуланд

Всех вспомним. В Крыму прокомментировали отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024

Всех вспомним. В Крыму прокомментировали отставку Нуланд

Глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале назвал решение замгоссекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку побегом с тонущего... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:56

2024-03-06T10:56

2024-03-06T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале назвал решение замгоссекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку побегом с тонущего украинского корабля. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сейчас будут "заметать следы", прикрывая свой провал на украинском направлении, в том числе через отставки, подобные уходу с поста Нуланд. "Вот и Нуланд побежала с тонущего украинского корабля. Не она первая, кстати… Так, глядишь, к моменту наступления часа икс, а он явно надвигается, и спросить за всё это безобразие (на Украине – ред.) будет не с кого", - написал Константинов в своем Telegram-канале. При этом он подчеркнул, что все западные и украинские политики, причастные к кризису и устроившие руины на Украине, зря надеются, что смогут в перспективе уйти от ответственности. "Всех вспомним. Каждый ответит в меру своей персональной вины. А срока давности по преступлениям против человечности, за организацию и осуществление геноцида, не предусмотрено", - отметил глава парламента.

https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html

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Ольга Фомченкова

в мире, виктория нуланд, владимир константинов, энтони блинкен, украина, россия