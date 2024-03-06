Всех вспомним. В Крыму прокомментировали отставку Нуланд
Константинов назвал отставку Нуланд побегом с тонущего украинского корабля
© AP Photo / Sarahbeth ManeyЗаместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
© AP Photo / Sarahbeth Maney
Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram-канале назвал решение замгоссекретаря США Виктории Нуланд уйти в отставку побегом с тонущего украинского корабля.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сейчас будут "заметать следы", прикрывая свой провал на украинском направлении, в том числе через отставки, подобные уходу с поста Нуланд.
"Вот и Нуланд побежала с тонущего украинского корабля. Не она первая, кстати… Так, глядишь, к моменту наступления часа икс, а он явно надвигается, и спросить за всё это безобразие (на Украине – ред.) будет не с кого", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что все западные и украинские политики, причастные к кризису и устроившие руины на Украине, зря надеются, что смогут в перспективе уйти от ответственности.
"Всех вспомним. Каждый ответит в меру своей персональной вины. А срока давности по преступлениям против человечности, за организацию и осуществление геноцида, не предусмотрено", - отметил глава парламента.