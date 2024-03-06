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"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024
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10:22 06.03.2024 (обновлено: 11:13 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/nuland-1931383653.html
"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд
"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024
"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд
США будут пытаться прикрыть свой провал на украинском направлении в том числе через отставки таких фигур, как замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявила... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:22
2024-03-06T11:13
в мире
мария захарова
виктория нуланд
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США будут пытаться прикрыть свой провал на украинском направлении в том числе через отставки таких фигур, как замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом. &lt;...&gt; Полный провал на этом направлении", — сказала она.Захарова предположила, что американские власти будут делать разные шаги, но неизменным остается одно — это стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников. "Никогда США себе в этом не изменяли", — подчеркнула дипломат. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не могли этого не знать, поскольку Москва не раз говорила об этом.Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его заместительница Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять ее обязанности до выбора постоянного преемника будет карьерный дипломат Джон Басс.
https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html
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в мире, мария захарова, виктория нуланд, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Виктория Нуланд, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд

Захарова: отставкой Нуланд США начинают "заметать следы" провала на Украине

© AFP 2024 / ISHARA S. KODIKARAЗаместитель секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд
Заместитель секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AFP 2024 / ISHARA S. KODIKARA
Заместитель секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США будут пытаться прикрыть свой провал на украинском направлении в том числе через отставки таких фигур, как замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом. <...> Полный провал на этом направлении", — сказала она.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Нуланд, которую считают главным архитектором антироссийского курса американской дипломатии, больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.

Захарова предположила, что американские власти будут делать разные шаги, но неизменным остается одно — это стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников.
"Никогда США себе в этом не изменяли", — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не могли этого не знать, поскольку Москва не раз говорила об этом.
Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его заместительница Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять ее обязанности до выбора постоянного преемника будет карьерный дипломат Джон Басс.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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В миреМария ЗахароваВиктория НуландСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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