https://ria.ru/20240306/nuland-1931383653.html

"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд

"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024

"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд

США будут пытаться прикрыть свой провал на украинском направлении в том числе через отставки таких фигур, как замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявила... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:22

2024-03-06T10:22

2024-03-06T11:13

в мире

мария захарова

виктория нуланд

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США будут пытаться прикрыть свой провал на украинском направлении в том числе через отставки таких фигур, как замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом. <...> Полный провал на этом направлении", — сказала она.Захарова предположила, что американские власти будут делать разные шаги, но неизменным остается одно — это стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников. "Никогда США себе в этом не изменяли", — подчеркнула дипломат. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не могли этого не знать, поскольку Москва не раз говорила об этом.Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его заместительница Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять ее обязанности до выбора постоянного преемника будет карьерный дипломат Джон Басс.

https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мария захарова, виктория нуланд, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)