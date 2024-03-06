"Заметают следы". Захарова объяснила отставку Нуланд
Захарова: отставкой Нуланд США начинают "заметать следы" провала на Украине
© AFP 2024 / ISHARA S. KODIKARAЗаместитель секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд
Заместитель секретаря Госдепартамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США будут пытаться прикрыть свой провал на украинском направлении в том числе через отставки таких фигур, как замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом. <...> Полный провал на этом направлении", — сказала она.
Нуланд, которую считают главным архитектором антироссийского курса американской дипломатии, больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.
Захарова предположила, что американские власти будут делать разные шаги, но неизменным остается одно — это стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников.
"Никогда США себе в этом не изменяли", — подчеркнула дипломат.
Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не могли этого не знать, поскольку Москва не раз говорила об этом.
Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что его заместительница Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Исполнять ее обязанности до выбора постоянного преемника будет карьерный дипломат Джон Басс.