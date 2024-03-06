Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд
Экс-разведчик Риттер: у Нуланд возникли разногласия с Белым домом
© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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"Давайте напрямую: это не ее добровольное решение. <...> Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь", — сказал аналитик.
По мнению Риттера, Нуланд вынуждена уходить в отставку, потому что ни за что не прогнется под взгляды Белого дома: ее убеждения слишком сильны, а статус в американской политике слишком высок. Замгоссекретаря позволяла себе в том числе такую риторику, которая не соответствует текущим потребностям Вашингтона в отношениях с Россией, добавил он.
Кроме того, экс-разведчик назвал отставку Нуланд частью подготовки Джо Байдена к предстоящим президентским выборам.
"У администрации Байдена сейчас происходит сверка с реальностью. У них на носу выборы, <...> и Украина становится большой проблемой. Вопрос в том, как смягчить последствия неизбежной победы России", — объяснил он.
Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли при назначении на пост первого заместителя госсекретаря — второй должности в иерархии Госдепартамента.
Чиновница временно занимала этот пост с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть в качестве первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла.