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Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024
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05:50 06.03.2024 (обновлено: 10:52 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html
Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд
Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024
Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд
Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:50
2024-03-06T10:52
в мире
сша
россия
украина
виктория нуланд
скотт риттер
джо байден
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;Давайте напрямую: это не ее добровольное решение. &lt;...&gt; Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь&quot;, — сказал аналитик.По мнению Риттера, Нуланд вынуждена уходить в отставку, потому что ни за что не прогнется под взгляды Белого дома: ее убеждения слишком сильны, а статус в американской политике слишком высок. Замгоссекретаря позволяла себе в том числе такую риторику, которая не соответствует текущим потребностям Вашингтона в отношениях с Россией, добавил он.Кроме того, экс-разведчик назвал отставку Нуланд частью подготовки Джо Байдена к предстоящим президентским выборам."У администрации Байдена сейчас происходит сверка с реальностью. У них на носу выборы, &lt;...&gt; и Украина становится большой проблемой. Вопрос в том, как смягчить последствия неизбежной победы России", — объяснил он.Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли при назначении на пост первого заместителя госсекретаря — второй должности в иерархии Госдепартамента.Чиновница временно занимала этот пост с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть в качестве первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла.
https://ria.ru/20240225/nuland-1929325958.html
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в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд, скотт риттер, джо байден
В мире, США, Россия, Украина, Виктория Нуланд, Скотт Риттер, Джо Байден
Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд

Экс-разведчик Риттер: у Нуланд возникли разногласия с Белым домом

© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"Давайте напрямую: это не ее добровольное решение. <...> Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь", — сказал аналитик.

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По мнению Риттера, Нуланд вынуждена уходить в отставку, потому что ни за что не прогнется под взгляды Белого дома: ее убеждения слишком сильны, а статус в американской политике слишком высок. Замгоссекретаря позволяла себе в том числе такую риторику, которая не соответствует текущим потребностям Вашингтона в отношениях с Россией, добавил он.
Кроме того, экс-разведчик назвал отставку Нуланд частью подготовки Джо Байдена к предстоящим президентским выборам.
"У администрации Байдена сейчас происходит сверка с реальностью. У них на носу выборы, <...> и Украина становится большой проблемой. Вопрос в том, как смягчить последствия неизбежной победы России", — объяснил он.
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Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли при назначении на пост первого заместителя госсекретаря — второй должности в иерархии Госдепартамента.
Чиновница временно занимала этот пост с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть в качестве первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла.
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