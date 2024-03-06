https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html

Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд

Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд - РИА Новости, 06.03.2024

Не подчинилась. В США назвали причину отставки Нуланд

Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T05:50

2024-03-06T05:50

2024-03-06T10:52

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виктория нуланд

скотт риттер

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд вынуждают уйти в отставку из-за радикальных разногласий с курсом Белого Дома, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Давайте напрямую: это не ее добровольное решение. <...> Она больше не находится в русле той политики, которую проводят президент и госсекретарь", — сказал аналитик.По мнению Риттера, Нуланд вынуждена уходить в отставку, потому что ни за что не прогнется под взгляды Белого дома: ее убеждения слишком сильны, а статус в американской политике слишком высок. Замгоссекретаря позволяла себе в том числе такую риторику, которая не соответствует текущим потребностям Вашингтона в отношениях с Россией, добавил он.Кроме того, экс-разведчик назвал отставку Нуланд частью подготовки Джо Байдена к предстоящим президентским выборам."У администрации Байдена сейчас происходит сверка с реальностью. У них на носу выборы, <...> и Украина становится большой проблемой. Вопрос в том, как смягчить последствия неизбежной победы России", — объяснил он.Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли при назначении на пост первого заместителя госсекретаря — второй должности в иерархии Госдепартамента.Чиновница временно занимала этот пост с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть в качестве первого заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла.

https://ria.ru/20240225/nuland-1929325958.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240217/nuland-1927966103.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд, скотт риттер, джо байден