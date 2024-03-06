https://ria.ru/20240306/nerpa-1931443404.html

В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы

В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы - РИА Новости, 06.03.2024

В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы

В поселке Ладожское озеро в Ленинградской области спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:10

2024-03-06T13:10

2024-03-06T13:38

хорошие новости

ленинградская область

репино

ладожское озеро

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В поселке Ладожское озеро в Ленинградской области спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. "Нерпочка в картонной коробке была обнаружена сотрудниками прибрежного кафе. <…> Вероятно, кто-то из рыбаков принес ее со льда и положил на порог заведения", — говорится в сообщении.В "Водоканале" отметили, что у новорожденной нет зубов и еще свежая пуповина. А весит она всего около трех килограммов, хотя обычно ладожские нерпы рождаются с весом четыре с половиной килограмма.Этот нерпенок стал первым спасенным в нынешнем сезоне. "Выхаживать таких крох — большая и сложная работа, поэтому пожелаем нерпочке здоровья! А сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым", — добавили в "Водоканале". ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Спасенных нерп и тюленей направляют в центр для реабилитации морских млекопитающих в поселке Репино, который открыли в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240304/tyulen-1931065188.html

ленинградская область

репино

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ленинградская область, репино, ладожское озеро, гуп «водоканал санкт-петербурга