Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:10 06.03.2024 (обновлено: 13:38 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/nerpa-1931443404.html
В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы
В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы - РИА Новости, 06.03.2024
В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы
В поселке Ладожское озеро в Ленинградской области спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:10
2024-03-06T13:38
хорошие новости
ленинградская область
репино
ладожское озеро
гуп «водоканал санкт-петербурга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931440059_0:207:960:747_1920x0_80_0_0_7b175081e9e84e96ceebc0c4956c89d8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В поселке Ладожское озеро в Ленинградской области спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале. "Нерпочка в картонной коробке была обнаружена сотрудниками прибрежного кафе. &lt;…&gt; Вероятно, кто-то из рыбаков принес ее со льда и положил на порог заведения", — говорится в сообщении.В "Водоканале" отметили, что у новорожденной нет зубов и еще свежая пуповина. А весит она всего около трех килограммов, хотя обычно ладожские нерпы рождаются с весом четыре с половиной килограмма.Этот нерпенок стал первым спасенным в нынешнем сезоне. "Выхаживать таких крох — большая и сложная работа, поэтому пожелаем нерпочке здоровья! А сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым", — добавили в "Водоканале". ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Спасенных нерп и тюленей направляют в центр для реабилитации морских млекопитающих в поселке Репино, который открыли в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240304/tyulen-1931065188.html
ленинградская область
репино
ладожское озеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931440059_0:117:960:837_1920x0_80_0_0_a645bea3a7c4092017195619f63a62a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, репино, ладожское озеро, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Ленинградская область, Репино, Ладожское озеро, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша нерпы

В Ленинградской области спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы

© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramНоворожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области
Новорожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Новорожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. В поселке Ладожское озеро в Ленинградской области спасли новорожденного детеныша ладожской нерпы, сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга" в Telegram-канале.
"Нерпочка в картонной коробке была обнаружена сотрудниками прибрежного кафе. <…> Вероятно, кто-то из рыбаков принес ее со льда и положил на порог заведения", — говорится в сообщении.
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramНоворожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области
Новорожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Новорожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области
В "Водоканале" отметили, что у новорожденной нет зубов и еще свежая пуповина. А весит она всего около трех килограммов, хотя обычно ладожские нерпы рождаются с весом четыре с половиной килограмма.
Этот нерпенок стал первым спасенным в нынешнем сезоне.
"Выхаживать таких крох — большая и сложная работа, поэтому пожелаем нерпочке здоровья! А сезон спасения ластоногих можно официально считать открытым", — добавили в "Водоканале".
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramНоворожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области
Новорожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Новорожденный детеныш ладожской нерпы, спасенный в Ленинградской области
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Спасенных нерп и тюленей направляют в центр для реабилитации морских млекопитающих в поселке Репино, который открыли в 2014 году.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Малыш тюленя запутался в рыболовной сети в Каспийском море вблизи Махачкалы
В Дагестане спасли малыша тюленя, запутавшегося в рыболовной сети
4 марта, 17:13
 
Хорошие новостиЛенинградская областьРепиноЛадожское озероГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала