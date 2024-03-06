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Суд в Иране конфисковал груз американского нефтяного танкера - РИА Новости, 06.03.2024
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19:31 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/neft-1931570217.html
Суд в Иране конфисковал груз американского нефтяного танкера
Суд в Иране конфисковал груз американского нефтяного танкера - РИА Новости, 06.03.2024
Суд в Иране конфисковал груз американского нефтяного танкера
Международный суд Тегерана удовлетворил иск, поданный против США иранскими гражданами, страдающими от буллёзного эпидермолиза и не получающими необходимых... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:31
2024-03-06T19:31
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ТЕГЕРАН, 6 мар – РИА Новости. Международный суд Тегерана удовлетворил иск, поданный против США иранскими гражданами, страдающими от буллёзного эпидермолиза и не получающими необходимых лекарств из-за наложенных Штатами санкций, суд постановил конфисковать груз американской нефти, который год назад перевозило в Персидском заливе судно Advantage Sweet, сообщает агентство Tasnim. Буллёзный эпидермолиз (БЭ) - группа редких наследственных генетических заболеваний. Кожный покров больных БЭ очень раним, поэтому даже легкие прикосновения к нему или трение одежды вызывают появление пузырей, оставляющих после себя раны. Эта особенность заболевания, когда кожа больного ранима, словно крылья бабочки, обусловила появление в языке обозначения таких больных как "людей-бабочек". "На фоне санкций западных стран и особенно США, которые воспрепятствовали продаже шведской компанией лекарств, необходимых "людям-бабочкам", и нанесли им серьезный физический и психологический ущерб, пациенты... подали жалобу против США в 55-е отделение Международного суда Тегерана. На этом основании, после проведения ряда юридических процедур адвокатом по делу, в итоге суд постановил конфисковать груз американской нефти судна Advantage Sweet в Персидском заливе, и груз этого судна был конфискован", - говорится в сообщении агентства. В конце апреля прошлого года в центральном командовании ВМС США заявили, что нефтяной танкер Advantage Sweet, следовавший под флагом Маршалловых Островов, был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Американские ВМС утверждали, что действия Ирана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе". В ВМС США заявляли, что "преследование судов со стороны Ирана" несет угрозу для безопасности в море и мировой экономики. По утверждению Пятого флота американских военно-морских сил, касающегося Advantage Sweet, в течение двух лет (2021-2023) Иран незаконно захватил как минимум пять торговых судов на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240203/iran-1925233992.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Тегеран (город)
Суд в Иране конфисковал груз американского нефтяного танкера

Суд в Иране конфисковал нефть США по иску больных буллезным эпидермолизом

© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяной танкер. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 мар – РИА Новости. Международный суд Тегерана удовлетворил иск, поданный против США иранскими гражданами, страдающими от буллёзного эпидермолиза и не получающими необходимых лекарств из-за наложенных Штатами санкций, суд постановил конфисковать груз американской нефти, который год назад перевозило в Персидском заливе судно Advantage Sweet, сообщает агентство Tasnim.
Буллёзный эпидермолиз (БЭ) - группа редких наследственных генетических заболеваний. Кожный покров больных БЭ очень раним, поэтому даже легкие прикосновения к нему или трение одежды вызывают появление пузырей, оставляющих после себя раны. Эта особенность заболевания, когда кожа больного ранима, словно крылья бабочки, обусловила появление в языке обозначения таких больных как "людей-бабочек".
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"На фоне санкций западных стран и особенно США, которые воспрепятствовали продаже шведской компанией лекарств, необходимых "людям-бабочкам", и нанесли им серьезный физический и психологический ущерб, пациенты... подали жалобу против США в 55-е отделение Международного суда Тегерана. На этом основании, после проведения ряда юридических процедур адвокатом по делу, в итоге суд постановил конфисковать груз американской нефти судна Advantage Sweet в Персидском заливе, и груз этого судна был конфискован", - говорится в сообщении агентства.
В конце апреля прошлого года в центральном командовании ВМС США заявили, что нефтяной танкер Advantage Sweet, следовавший под флагом Маршалловых Островов, был захвачен в Оманском заливе Военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Американские ВМС утверждали, что действия Ирана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность и стабильность в регионе". В ВМС США заявляли, что "преследование судов со стороны Ирана" несет угрозу для безопасности в море и мировой экономики. По утверждению Пятого флота американских военно-морских сил, касающегося Advantage Sweet, в течение двух лет (2021-2023) Иран незаконно захватил как минимум пять торговых судов на Ближнем Востоке.
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