https://ria.ru/20240306/nauka-1931347857.html

В Минобрнауки рассказали об интересе стран Азии к научному сотрудничеству

В Минобрнауки рассказали об интересе стран Азии к научному сотрудничеству - РИА Новости, 06.03.2024

В Минобрнауки рассказали об интересе стран Азии к научному сотрудничеству

Россия видит интерес к научному сотрудничеству со стороны стран Юго-Восточной Азии - Индонезии, Малайзии, стран Африки, а также Южной Америки, сообщил РИА... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:55

2024-03-06T01:55

2024-03-06T01:55

россия

малайзия

африка

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

брикс

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия видит интерес к научному сотрудничеству со стороны стран Юго-Восточной Азии - Индонезии, Малайзии, стран Африки, а также Южной Америки, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский. "Институциональная - мы, конечно, сегодня фокусируемся все-таки на дружественных по отношению к нам странам, и там мы видим достаточно большой прогресс, это и участвующие сегодня сегодня в сессии коллеги из Ирана, причем, по широкому спектру направлений. Конечно, это Китай, это и Южная Америка, но мы видим большой интерес и со стороны Юго-Восточной Азии - Индонезия, Малайзия, стран Африки, это именно в части институционального сотрудничества, БРИКС, мы в этом году председательствуем", - сказал Секиринский в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что в целом международные контакты развиваются в нескольких плоскостях - институциональная и "неформальная". По его словам, такое неформальное общение во многом сохраняется, так как существуют такие области знания, в которых работает очень мало людей. "Знаете, как когда Лобачевский занимался своими изысканиями в Казани, мало кто обратил на это внимание, кроме Гаусса, который был гениален и в общем пришел к тем же самым выводам, но боялся это опубликовать, потому что испугался потерять свое имя, а Лобачевский не побоялся и опубликовал, никто даже сразу не мог понять. Также и сегодня, есть такие области, где работают единицы и для них критически важно иметь некое общение для того, чтобы получать какую-то обратную связь и достигать новых результатов", - заключил замминистра. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/uchenye-1931347026.html

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малайзия

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россия, малайзия, африка, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), брикс, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024