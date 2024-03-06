https://ria.ru/20240306/nauka-1931346689.html
В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке
В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке - РИА Новости, 06.03.2024
В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке
Перед созданием государственного комитета по науке, технологиям и инновациям (ГКНТ) нужно понимать, какая цель вкладывается в его создание и какой ожидаемый... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T01:31
2024-03-06T01:31
2024-03-06T01:42
россия
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михаил мишустин
владимир путин
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общество
наука
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Перед созданием государственного комитета по науке, технологиям и инновациям (ГКНТ) нужно понимать, какая цель вкладывается в его создание и какой ожидаемый результат, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. "Мы все всегда находимся в поиске какой-то оптимальной структуры, но кроме вот этой аббревиатуры, надо, конечно, понимать, а что все-таки вкладывается, какое целеполагание и какой ожидаемый результат от этого ГКНТ, потому что четыре буквы не станут какой-то волшебной палочкой, которая может решить те проблемы, которые есть, а проблемы, конечно, всегда есть", - сказал Секиринский в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он также напомнил, что в советское время такие комитеты уже существовали, но в разное время существования у таких структур были разные задачи. "Такие идеи возникают достаточно регулярно, надо разобраться, что именно, какое именно ГКНТ мы имеем в виду, уважаемый Сергей Михайлович имеет в виду, потому что в советские годы такие ГКНТ, аббревиатура была одна, но по сути это были совершенно как минимум три разные структуры", - заключил замминистра. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать государственный комитет по науке, технологиям и инновациям для координации работы органов госвласти, научного сообщества и бизнеса. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, сергей миронов, михаил мишустин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, наука, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Наука, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке
Минобрнауки: надо понимать, какой результат будет от госкомитета по науке
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Перед созданием государственного комитета по науке, технологиям и инновациям (ГКНТ) нужно понимать, какая цель вкладывается в его создание и какой ожидаемый результат, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
"Мы все всегда находимся в поиске какой-то оптимальной структуры, но кроме вот этой аббревиатуры, надо, конечно, понимать, а что все-таки вкладывается, какое целеполагание и какой ожидаемый результат от этого ГКНТ, потому что четыре буквы не станут какой-то волшебной палочкой, которая может решить те проблемы, которые есть, а проблемы, конечно, всегда есть", - сказал Секиринский в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи.
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Он также напомнил, что в советское время такие комитеты уже существовали, но в разное время существования у таких структур были разные задачи.
"Такие идеи возникают достаточно регулярно, надо разобраться, что именно, какое именно ГКНТ мы имеем в виду, уважаемый Сергей Михайлович имеет в виду, потому что в советские годы такие ГКНТ, аббревиатура была одна, но по сути это были совершенно как минимум три разные структуры", - заключил замминистра.
Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов
обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину
с предложением создать государственный комитет по науке, технологиям и инновациям для координации работы органов госвласти, научного сообщества и бизнеса.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18