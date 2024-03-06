https://ria.ru/20240306/nauka-1931346689.html

В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке

В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке - РИА Новости, 06.03.2024

В Минобрнауки обдумывают создание госкомитета по науке

Перед созданием государственного комитета по науке, технологиям и инновациям (ГКНТ) нужно понимать, какая цель вкладывается в его создание и какой ожидаемый... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:31

2024-03-06T01:31

2024-03-06T01:42

россия

сергей миронов

михаил мишустин

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

наука

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Перед созданием государственного комитета по науке, технологиям и инновациям (ГКНТ) нужно понимать, какая цель вкладывается в его создание и какой ожидаемый результат, сообщил РИА Новости замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. "Мы все всегда находимся в поиске какой-то оптимальной структуры, но кроме вот этой аббревиатуры, надо, конечно, понимать, а что все-таки вкладывается, какое целеполагание и какой ожидаемый результат от этого ГКНТ, потому что четыре буквы не станут какой-то волшебной палочкой, которая может решить те проблемы, которые есть, а проблемы, конечно, всегда есть", - сказал Секиринский в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи. Он также напомнил, что в советское время такие комитеты уже существовали, но в разное время существования у таких структур были разные задачи. "Такие идеи возникают достаточно регулярно, надо разобраться, что именно, какое именно ГКНТ мы имеем в виду, уважаемый Сергей Михайлович имеет в виду, потому что в советские годы такие ГКНТ, аббревиатура была одна, но по сути это были совершенно как минимум три разные структуры", - заключил замминистра. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать государственный комитет по науке, технологиям и инновациям для координации работы органов госвласти, научного сообщества и бизнеса. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, сергей миронов, михаил мишустин, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, наука, всемирный фестиваль молодежи — 2024