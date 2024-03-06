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Решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине в силе, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
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06:02 06.03.2024 (обновлено: 06:14 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/nato-1931356688.html
Решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине в силе, заявил Сийярто
Решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине в силе, заявил Сийярто - РИА Новости, 06.03.2024
Решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине в силе, заявил Сийярто
Принятое ранее решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе – ни ФРГ, ни Франция не просили о его пересмотре, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:02
2024-03-06T06:14
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ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Принятое ранее решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе – ни ФРГ, ни Франция не просили о его пересмотре, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера."У нас есть решение в НАТО. И это решение пока никем не подвергалось сомнению. Оно было принято чуть больше двух лет назад и оно гласит о том, что НАТО не является стороной этого конфликта", - сказал Сийярто."Мы должны придерживаться этого решения. Потому что оно было принято единогласно. И с тех пор - за последние два года никто - ни немцы, ни французы - никто не оспаривал и не просил нас пересмотреть это решение. Так что это решение в силе", - указал глава МИД.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, украина, германия, франция, нато, петер сийярто, дмитрий песков, маргарита симоньян
В мире, Украина, Германия, Франция, НАТО, Петер Сийярто, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян
Решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине в силе, заявил Сийярто

Сийярто: решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Принятое ранее решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине остается в силе – ни ФРГ, ни Франция не просили о его пересмотре, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера.
"У нас есть решение в НАТО. И это решение пока никем не подвергалось сомнению. Оно было принято чуть больше двух лет назад и оно гласит о том, что НАТО не является стороной этого конфликта", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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"Мы должны придерживаться этого решения. Потому что оно было принято единогласно. И с тех пор - за последние два года никто - ни немцы, ни французы - никто не оспаривал и не просил нас пересмотреть это решение. Так что это решение в силе", - указал глава МИД.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
 
В миреУкраинаГерманияФранцияНАТОПетер СийяртоДмитрий ПесковМаргарита Симоньян
 
 
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