https://ria.ru/20240306/muzey-1931513490.html

Волгоградский губернатор предложил создать музей имени Пахмутовой

Волгоградский губернатор предложил создать музей имени Пахмутовой - РИА Новости, 06.03.2024

Волгоградский губернатор предложил создать музей имени Пахмутовой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил создать музей, посвященный композитору Александре Пахуматовой, присвоить ее имя новому культурному... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:29

2024-03-06T16:29

2024-03-06T16:29

волгоградская область

волгоград

александра пахмутова

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил создать музей, посвященный композитору Александре Пахуматовой, присвоить ее имя новому культурному центру в Волгограде, учредить стипендию и ежегодную премию ее имени, а также провести музыкальный фестиваль, сообщает в среду пресс-служба администрации региона. По информации властей, Бочаров в преддверии 8 Марта встретился с жительницами Волгоградской области, которые участвуют в военной специальной операции, занимаются общественной деятельностью. Во время встречи губернатор предложил в связи с предстоящим юбилеем композитора Александры Пахмутовой провести несколько мероприятий в ее честь. "Учитывая масштаб личности Александры Николаевны Пахмутовой, ее личный и совместный с Николаем Николаевичем Добронравовым вклад в великую историю нашей страны, в мировое музыкальное наследие, предлагаю создать здесь, на малой родине легендарного композитора творческий центр-музей Александры Николаевны Пахмутовой, учредить ежегодную региональную премию и стипендию её имени в области музыкального искусства", — цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. Кроме того, губернатор предложил провести в регионе музыкальный фестиваль имени Пахмутовой, а также присвоить ее имя новому культурно-образовательному центру в Волгограде. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ, двух Государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20240302/volgograd-1930700975.html

https://ria.ru/20231218/volgograd-1916544578.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоград, александра пахмутова, андрей бочаров