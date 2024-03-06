https://ria.ru/20240306/mus-1931436399.html
МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами"
МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами" - РИА Новости, 06.03.2024
МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами"
Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:52
2024-03-06T12:52
2024-03-06T12:58
россия
международный уголовный суд
мария захарова
воздушно-космические силы россии
сергей кобылаш
виктор соколов
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года."Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы" или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она напомнила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске. Такое решение, добавила она, приняли российские правоохранительные органы. Захарова также призвала другие государства сотрудничать с РФ в деле привлечения их к ответственности.
https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международный уголовный суд, мария захарова, воздушно-космические силы россии, сергей кобылаш, виктор соколов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Международный уголовный суд, Мария Захарова, Воздушно-космические силы России, Сергей Кобылаш, Виктор Соколов, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами"
Захарова: ордера МУС на арест российских военачальников не имеют никакой силы
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС
РФ Сергея Кобылаша
и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова
в контексте ситуации на Украине
. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
"Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы" или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске. Такое решение, добавила она, приняли российские правоохранительные органы. Захарова также призвала другие государства сотрудничать с РФ в деле привлечения их к ответственности.
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина