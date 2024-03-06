https://ria.ru/20240306/mus-1931436399.html

МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами"

МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами" - РИА Новости, 06.03.2024

МИД назвал ордера МУС на арест российских военачальников "выбросами"

Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:52

2024-03-06T12:52

2024-03-06T12:58

россия

международный уголовный суд

мария захарова

воздушно-космические силы россии

сергей кобылаш

виктор соколов

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg

СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвиняет их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года."Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные "вбросы" или "выбросы", лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она напомнила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске. Такое решение, добавила она, приняли российские правоохранительные органы. Захарова также призвала другие государства сотрудничать с РФ в деле привлечения их к ответственности.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, международный уголовный суд, мария захарова, воздушно-космические силы россии, сергей кобылаш, виктор соколов, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)