https://ria.ru/20240306/moskva-1931432465.html
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 7-10 марта
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 7-10 марта - РИА Новости, 06.03.2024
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 7-10 марта
Городские службы будут работать в столице в усиленном режиме в период с 7 по 10 марта включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:41
2024-03-06T12:41
2024-03-06T12:41
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Городские службы будут работать в столице в усиленном режиме в период с 7 по 10 марта включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С четверга все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства будут переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В праздничные дни установим особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В повышенной готовности будут находиться почти 1,5 тысячи (человек из - ред.) личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - подчеркнул заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Городские службы будут работать в столице в усиленном режиме в период с 7 по 10 марта включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С четверга все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства будут переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В праздничные дни установим особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В повышенной готовности будут находиться почти 1,5 тысячи (человек из - ред.) личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - подчеркнул заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.