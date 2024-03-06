https://ria.ru/20240306/moskva-1931432465.html

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 7-10 марта

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 7-10 марта - РИА Новости, 06.03.2024

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 7-10 марта

Городские службы будут работать в столице в усиленном режиме в период с 7 по 10 марта включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:41

2024-03-06T12:41

2024-03-06T12:41

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Городские службы будут работать в столице в усиленном режиме в период с 7 по 10 марта включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С четверга все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства будут переведены на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В праздничные дни установим особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В повышенной готовности будут находиться почти 1,5 тысячи (человек из - ред.) личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - подчеркнул заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке ключевых магистралей, улиц, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20240306/voda-1931375413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы