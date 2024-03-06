https://ria.ru/20240306/moskva-1931382503.html
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения - РИА Новости, 06.03.2024
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения
В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:15
2024-03-06T10:15
2024-03-06T10:15
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В Москве все чаще и чаще появляются здания, которые используют цифровые технологии. Например, на Лужнецкой набережной появится целый "умный" квартал", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, в квартале будут применены такие решения, как бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, а также цифровой консьерж-сервис. "Подобные нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя расход", – пояснил заммэра. В сообщении уточняется, что в квартале обеспечат бесконтактный въезд в подземный паркинг и дистанционное управление гостевой парковкой. На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен бесконтактный доступ в лифт с автоматическим распознаванием пользователя и движением на запрограммированный этаж, высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания. Речь идет о комплексе Luzhniki Collection (Лужнецкая набережная, 2/4) от инвестгруппы "Абсолют". В составе проекта - 12 корпусов на 1,1 тысячи квартир и два офисных здания. В настоящее время на стройплощадке ведутся работы нулевого цикла по созданию монолита подземной части комплекса, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240228/klaster-1929949016.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_416:645:2287:2048_1920x0_80_0_0_33d54d60f65add638e99f34168044da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Москве все чаще и чаще появляются здания, которые используют цифровые технологии. Например, на Лужнецкой набережной появится целый "умный" квартал", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году
По его словам, в квартале будут применены такие решения, как бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, а также цифровой консьерж-сервис.
"Подобные нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя расход", – пояснил заммэра
.
В сообщении уточняется, что в квартале обеспечат бесконтактный въезд в подземный паркинг и дистанционное управление гостевой парковкой. На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен бесконтактный доступ в лифт с автоматическим распознаванием пользователя и движением на запрограммированный этаж, высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания.
Речь идет о комплексе Luzhniki Collection (Лужнецкая набережная, 2/4) от инвестгруппы "Абсолют". В составе проекта - 12 корпусов на 1,1 тысячи квартир и два офисных здания. В настоящее время на стройплощадке ведутся работы нулевого цикла по созданию монолита подземной части комплекса, добавляется в сообщении.