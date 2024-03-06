https://ria.ru/20240306/moskva-1931382503.html

Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения

Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения - РИА Новости, 06.03.2024

Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения

В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:15

2024-03-06T10:15

2024-03-06T10:15

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В Москве все чаще и чаще появляются здания, которые используют цифровые технологии. Например, на Лужнецкой набережной появится целый "умный" квартал", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, в квартале будут применены такие решения, как бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, а также цифровой консьерж-сервис. "Подобные нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя расход", – пояснил заммэра. В сообщении уточняется, что в квартале обеспечат бесконтактный въезд в подземный паркинг и дистанционное управление гостевой парковкой. На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен бесконтактный доступ в лифт с автоматическим распознаванием пользователя и движением на запрограммированный этаж, высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания. Речь идет о комплексе Luzhniki Collection (Лужнецкая набережная, 2/4) от инвестгруппы "Абсолют". В составе проекта - 12 корпусов на 1,1 тысячи квартир и два офисных здания. В настоящее время на стройплощадке ведутся работы нулевого цикла по созданию монолита подземной части комплекса, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240228/klaster-1929949016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы