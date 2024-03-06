Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/moskva-1931382503.html
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения - РИА Новости, 06.03.2024
Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения
В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:15
2024-03-06T10:15
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "В Москве все чаще и чаще появляются здания, которые используют цифровые технологии. Например, на Лужнецкой набережной появится целый "умный" квартал", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, в квартале будут применены такие решения, как бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, а также цифровой консьерж-сервис. "Подобные нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя расход", – пояснил заммэра. В сообщении уточняется, что в квартале обеспечат бесконтактный въезд в подземный паркинг и дистанционное управление гостевой парковкой. На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен бесконтактный доступ в лифт с автоматическим распознаванием пользователя и движением на запрограммированный этаж, высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания. Речь идет о комплексе Luzhniki Collection (Лужнецкая набережная, 2/4) от инвестгруппы "Абсолют". В составе проекта - 12 корпусов на 1,1 тысячи квартир и два офисных здания. В настоящее время на стройплощадке ведутся работы нулевого цикла по созданию монолита подземной части комплекса, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240228/klaster-1929949016.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_416:645:2287:2048_1920x0_80_0_0_33d54d60f65add638e99f34168044da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в квартале на Лужнецкой набережной применят "умные" решения

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В квартале на Лужнецкой набережной в Хамовниках применят "умные" решения, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Москве все чаще и чаще появляются здания, которые используют цифровые технологии. Например, на Лужнецкой набережной появится целый "умный" квартал", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Бочкарев: деловой кластер возле Белорусской площади достроят к 2026 году
28 февраля, 12:04
По его словам, в квартале будут применены такие решения, как бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, а также цифровой консьерж-сервис.
"Подобные нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами и обеспечивать их оптимальное потребление, минимизируя расход", – пояснил заммэра.
В сообщении уточняется, что в квартале обеспечат бесконтактный въезд в подземный паркинг и дистанционное управление гостевой парковкой. На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен бесконтактный доступ в лифт с автоматическим распознаванием пользователя и движением на запрограммированный этаж, высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания.
Речь идет о комплексе Luzhniki Collection (Лужнецкая набережная, 2/4) от инвестгруппы "Абсолют". В составе проекта - 12 корпусов на 1,1 тысячи квартир и два офисных здания. В настоящее время на стройплощадке ведутся работы нулевого цикла по созданию монолита подземной части комплекса, добавляется в сообщении.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала