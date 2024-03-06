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Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии - РИА Новости, 06.03.2024
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19:00 06.03.2024 (обновлено: 19:42 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/more-1931563644.html
Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии
Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии - РИА Новости, 06.03.2024
Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии
Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:00
2024-03-06T19:42
черное море
россия
су-30
безопасность
великобритания
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, говорится в сообщении Министерства обороны."Средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены &lt;...&gt; три воздушные цели. Для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж &lt;...&gt; идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — заявили в ведомстве.Отмечается, что при приближении Су-30 иностранные воздушные суда развернулись от государственной границы, после этого российский самолет вернулся на аэродром базирования.Как указали в Минобороны, полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html
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черное море, россия, су-30, безопасность, великобритания
Черное море, Россия, Су-30, Безопасность, Великобритания
Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии

Истребитель Су-30 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : UK MOD © Crown copyright 2022
Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены <...> три воздушные цели. Для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж <...> идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что при приближении Су-30 иностранные воздушные суда развернулись от государственной границы, после этого российский самолет вернулся на аэродром базирования.
Как указали в Минобороны, полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
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