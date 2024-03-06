https://ria.ru/20240306/more-1931563644.html

Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии

Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии - РИА Новости, 06.03.2024

Над Черным морем обнаружили три самолета ВВС Британии

Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:00

2024-03-06T19:00

2024-03-06T19:42

черное море

россия

су-30

безопасность

великобритания

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, говорится в сообщении Министерства обороны."Средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены <...> три воздушные цели. Для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж <...> идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании", — заявили в ведомстве.Отмечается, что при приближении Су-30 иностранные воздушные суда развернулись от государственной границы, после этого российский самолет вернулся на аэродром базирования.Как указали в Минобороны, полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html

черное море

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черное море, россия, су-30, безопасность, великобритания