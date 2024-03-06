https://ria.ru/20240306/molodezh-1931579666.html

Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи

Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 06.03.2024

Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе". РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:29

2024-03-06T20:29

2024-03-06T22:11

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе".Как отметил глава государства, когда организаторы мероприятия предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой простые задачи."Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих проектов. <...> Я хочу, чтобы вы знали: вся Россия теперь — ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний", — сказал он.Путин подчеркнул, что, несмотря на различия во внешности, есть то, что всех нас объединяет."Сегодня в России мы называем это традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, бытия", — заявил президент.По его словам, в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации."Мы появляемся на свет равными, но растем ли мы, развиваемся ли в равных условиях? К сожалению, нет. Равных условий для всех не существует. И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства", — указал российский лидер.Тем не менее стремление к справедливости делает мир более прозрачным, демократичным, устойчивым, сбалансированным и безопасным, резюмировал глава государства.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

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Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи Обращение Путина к участникам Всемирного фестиваля молодежи 2024-03-06T20:29 true PT1M31S

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, образовательный центр "сириус"